Українська
$ 26,82
31,89
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Льготный период. Владельцы "евроблях" принесли бюджету миллионы гривен

2 августа 2021 16:43

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

Собственники не легализованных автомобилей на иностранных номерах начали оформлять свои авто с 15 июня за относительно небольшие деньги и без уплаты штрафа в 170 тысяч гривен

В Украине растаможили тысячи "евроблях" за льготный период. Коллаж "Сегодня"

В Украине растаможили тысячи "евроблях" за льготный период. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Pixabay

За полтора месяца (с 15 июня по 31 июля 2021) льготного периода по новой формуле владельцы 17 тысяч "евроблях" растаможили более 17 тысяч автомобилей. В результате, в госбюджет попали более 600 миллионов гривен.

Реклама

Эти данные опубликовала пресс-служба Государственной таможенной службы в своем Telegram.

В июле образовался топ-5 лидеров:

  • Закарпатская таможня – 2797 автомобилей;
  • Киевская таможня – 1539 автомобилей;
  • Одесская таможня – 1487 автомобилей;
  • Черновицкая таможня – 1455 автомобилей;
  • Львовская таможня – 804 автомобилей.

Кроме того, в ведомстве напомнили о том, что возможность осуществить упрощенное таможенное оформление – временная и владельцам "ероблях" стоит поторопиться. В таком случае, украинцы заплатят меньшую сумму налогов, сборов и других обязательных платежей.

Также пресс-служба опубликовала две полезных ссылки:

  • Информация о положениях и алгоритмах выполнения указанных законов находится здесь;
  • Видеоинструкция по декларированию авто – здесь.

Льготные правила

В середине июня Украине начал действовать льготный период растаможивания "евроблях". Собственники не легализованных автомобилей с иностранными номерами с 15 июня начали оформлять свое транспортное средство за относительно небольшие деньги и без уплаты штрафа в 170 тыс. гривен.

На такое оформление государство выделило 150 дней – до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий срок продлен до 8 февраля 2022 года.

В тренде
Сколько украинцы заплатят за газ в августе: поставщики обнародовали тарифы
Опубликованы августовские цены на газ. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Ранее также сообщалось, что на льготную растаможку "евроблях" успеют не все. В этом процессе многое зависит от государственных органов, причем не только украинских.

По разным данным, количество "евроблях" в Украине составляет около 500 тыс.

При этом "евробляхеры" требовали принятия другого закона. Они хотели полной отмены акциза для всех легковых авто.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять