Встигнути за 150 днів. Як в Україні стартувало пільгове розмитнення "євроблях"

Епоха автомобілів на іноземних номерах добігає кінця. Коли і кого почнуть штрафувати і хто зараз може скористатися пільгами

В Україні почав діяти пільговий період розмитнення "євроблях". Власники ще не легалізованих автомобілів на іноземних номерах з 15 червня можуть оформити свій транспорт за відносно невеликі гроші і без сплати штрафу в 170 тис. гривень. На таке оформлення у них є 150 днів – до 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій термін продовжено до 8 лютого 2022 року.

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Наразі, за даними Державної митної служби, на території України знаходиться близько 400 тис. авто на іноземній реєстрації. За перші пару днів дії пільг "євробляхери" розмитнили трохи більше 300 машин, це менше 1%. Та на митниці сподіваються, що процес ще набере обертів.

Правила пільгової розмитнення

Перша і головна перевага – вартість оформлення.

"В середньому платіж становить в еквіваленті близько 1000 доларів. Тобто середній платіж, якщо бути ще точнішим, – близько 28 тис. гривень з одного транспортного засобу", – підрахував начальник управління митних платежів Валерій Мальнов.

Під пільгове оформлення підпадають авто, завезені в Україну до 2021 року, але не всі. Транспортні засоби мають бути не молодшими за п'ять років. Тобто дешево легалізувати вийде автомобіль, що випущений до 2015 року.

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Та й без штрафу все ж не обійтися, хоч він і називається "добровільним внеском". Це 8500 гривень.

Олександр Чернявський з "АвтоЄвроСили" розрахував вартість розмитнення для свого авто – вийшло близько 43 тис. гривень, що, звичайно, більше "середнього чека", про який говорять на митниці. Але і автомобіль у Олександра з двигуном об'ємом 3 л.

"Тут кубатура – три літри. Думаю, що за рахунок цього коєфіцієнта і вийшло півтори тисячі доларів замість тисячі, як обіцяли", – пояснив Олександр.

Він уточнив, що в середньому розмитнення виходить трохи дорожчою, ніж заявлено. Вже як мінімум п'ятеро його знайомих відвідали митницю і найчастіше платили близько 1200 доларів. Але це все одно краще, ніж 170 тис. гривень штрафу, впевнений Чернявський.

Перелік документів

Які документи знадобляться, детально розписано на сайті Державної митної служби. Ось головні з них:

паспорт громадянина України;

документи на право володіння транспортним засобом,

довідка про зняття авто з обліку за кордоном;

рахунок-фактура;

сертифікат на автомобіль;

заява про видачу посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

Коли почнуть штрафувати

Особливо вперті власники "євроблях", які не оформлять свої автомобілі, зможуть відносно спокійно проїздити ще п'ять місяців.

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Патрульна поліція запевняє: їм не видавали ніяких особливих наказів щодо "євробляхерів". Тобто на дорогах зупиняти будуть тільки в разі порушення ПДР. Чернявський додає: зараз діє меморандум, який уклали "АвтоЄвроСила" та поліція.

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А ось через п'ять місяців за поїздки на неоформленому автомобілі будуть штрафувати знову на 170 тис. гривень.

Для багатьох буде дешевше просто позбутися нелегального авто. Але перед тим, як продати його комусь, навіть на запчастини, варто сто разів подумати, попереджає Чернявський:

"Якщо митні органи знайдуть зв'язок з автомобілістом – наприклад, людина оформляла страховку на цей автомобіль або є штрафи за порушення правил дорожнього руху – тоді митниця має можливість виставити 170 тис. гривень штрафу".

В цілому нові умови розмитнення "євробляхери" сприйняли позитивно, стверджує Олександр. Хоча в "АвтоЄвроСилі" хотіли більшого – скасування акцизу для всіх. Адже тепер виникла ситуація, коли одні автолюбителі на митниці розраховуються за пільговою вартістю, а інші – ті, хто завіз авто вже в 21 році, – платять по-повній.

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