Купити паску чи спекти самому: як вигідніше зібрати великодній кошик

Українці можуть вкластися у 300 гривень, якщо всі продукти у кошику будуть власного приготування

На Великдень українців просять залишитися удома і не йти до церкви, адже кількість хворих поки зростає. Найбільше у Києві, де за добу зафіксували понад півтори тисячі випадків. Але попри це, у супермаркетах і на ринках людей багато – роблять закупи до свят. Чи дорого буде зібрати великодній кошик?

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Про це дізнавалася кореспондентка новин "Сьогодні" Анастасія Блищик.

До Великодня трішки більше тижня, а українці вже активно готуються. Так само – і супермаркети. У багатьох на вході виставили плетені кошики. Великі, маленькі – на будь який смак. Ціна залежить від розміру. Найдешевша – 300 грн, найдорожча – 450. Скільки грошей треба, аби її наповнити, українці вже знають.

Відео: Сьогодні

Комусь кошик обійдеться гривень у 300, тому що паску, буженину і ковбасу будуть пекти самостійно, а яйця фарбуватимуть домашні.

Різноманітні серветки з малюнками, рушники, шоколадні зайчики – це теж вже на прилавках. До речі, більшість супермаркетів до свята підготували акційні пропозиції. У деяких великодній каталог передбачає знижки до 40%.

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Щороку господині ламають голову – пекти паски чи купувати. Цього року вигідніше придбати, адже ціни на продукти зросли, кажуть експерти. Рекордсменка – олія. За літр доведеться викласти щонайменше 55 грн. За десяток яєць – 35, а подекуди й 40. Кілограм борошна – 25 грн. Стільки ж коштує і цукор. Експерти прогнозують: після великодніх свят ціни дещо спадуть.

"Це стосується практично всього набору кошика, окрім овочів. Вони росли, ростуть і будуть рости приблизно до кінця травня – початку червня, коли почнуться перші надходження нового врожаю", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Свіжі паски у супермаркетах з’являться вже з понеділка. Та для нетерплячих є заморожені – сирні. 40 хвилин постоїть на столі і можна їсти. Маленька коштує 14 грн. Найбільша, на 2 кілограми, – 300 грн. Свіжі будуть дорожчими.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що великодній кошик стане українцям приблизно у 1000 грн без алкоголю.

Також нагадаємо, раніше ми писали, де дешевше купувати продукти – у супермаркеті чи на базарі.

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