У скільки обійдеться українцю великодній кошик-2021 (відео)

Щоб розговітися на Великдень з традиційними крашанками, солодкою пасочкою та смачним м’ясцем чи домашньою ковбаскою доведеться викласти кругленьку суму

Олія, яйця і цукор – майже нарозхват. І хоч до Великодня час іще є, українці кинулися робити закупи. Ціни, які і до того були чималі, поповзли вгору. Чому великодній кошик стане приблизно у 1000 грн і як коментують підвищення цін на продукти пересічні українці?

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Анастасія Блищик.

Великдень – не за горами. Залишилося три тижні. А люди вже хапаються за голову та підраховують – у скільки ж їм стане великодній кошик. Експерти кажуть – порівняно з попереднім роком він подорожчає, майже на 20%. І винні в цьому олія, яйця й цукор, які є рекордсменами зі здорожчання.

Відео: Сьогодні

"Ну, якщо кожен місяць продукти харчування дорожчають на 10%, а пенсію віддав, 500 грн забрав і туди віддав. Куди економити, було б що економити, якщо економити, то вивезуть вперед ногами", – обурюється киянин Віктор Кушніренко.

Спекти паску цьогоріч буде недешево. Яйця, олія, борошно – здорожчало все. Літр олії десь 55 гривень, а то й більше. Кілограм цукру у супермаркеті – 26, кіло борошна – 25. А яйця за рік злетіли у ціні на понад 100 відсотків. Найдешевші можна знайти за 35 гривень за десяток.

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Дещо менше набрали у ціні м’ясні продукти. Хоча свинину щонайменше за 120 гривень за кілограм, та яловичину за 150 не всі можуть дозволити собі щодня. Дорога і молочка. За літр молока треба заплатити 25 грн. Та це не межа – кажуть експерти. Ціни зростатимуть і далі – щонайменше до 30 відсотків.

Тож якщо торік у великодній кошик можна було покласти паску, шматочок буженини чи ковбаси, крашанки і це коштувало 620 гривень, то цьогоріч той самий набір коштуватиме вже 900. І це без традиційного вина.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, де дешевше купувати продукти – у супермаркеті чи на базарі.

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