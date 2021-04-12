Во сколько обойдется украинцам пасхальная корзинка-2021 (видео)

Чтобы разговеться на Пасху с традиционными пасхальными яйцами, сладким куличами и вкусным мяском или домашней колбаской придется выложить кругленькую сумму

Масло, яйца и сахар – почти нарасхват. И хотя до Пасхи время еще есть, украинцы бросились делать закупки. Цены, которые и до того были немалыми, поползли вверх. Почему пасхальная корзинка обойдется около 1000 грн и как комментируют повышение цен на продукты простые украинцы?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Анастасия Блищик.

Пасха – не за горами. Осталось три недели. А люди уже хватаются за голову и подсчитывают – во сколько же им обойдется пасхальная корзинка. Эксперты говорят – по сравнению с предыдущим годом она подорожает почти на 20%. И виноваты в этом растительное масло, яйца и сахар, ставшие рекордсменами по подорожанию.

Видео: Сегодня

"Ну, если каждый месяц продукты питания дорожают на 10%, а пенсию отдал, 500 грн забрал и туда отдал. Куда экономить, было бы что экономить, если экономить, то вывезут вперед ногами", – возмущается киевлянин Виктор Кушниренко.

Испечь кулич в этом году будет недешево. Яйца, растительное масло, мука – подорожало все. Литр масла порядка 55 гривен, а то и больше. Килограмм сахара в супермаркете – 26, кило муки – 25. Яйца за год взлетели в цене более чем на 100 процентов. Самые дешевые можно найти по 35 гривен за десяток.

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Чуть меньше набрали в цене мясные продукты. Хотя свинину минимум по 120 гривен за килограмм, и говядину за 150 не все могут позволить себе ежедневно. Дорогая и молочка. За литр молока нужно заплатить 25 грн. И это не предел – говорят эксперты. Цены будут расти и дальше – по меньшей мере до 30 процентов.

Поэтому если в прошлом году в пасхальную корзину можно было положить кулич, кусочек буженины или колбасы, яйца и это стоило 620 гривен, то в этом тот же набор будет стоить уже 900. И это без традиционного вина.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, где дешевле покупать продукты – в супермаркете или на рынке.

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