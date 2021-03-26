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Супермаркет чи ринок: де дешевше купувати продукти (відео)

26 березня, 19:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Здорожчання зернових стала однією з причин, чому виросли цінники на м’ясо, масло, сири

Пшениця у світі здорожчала на 60%, соняшник – на 120. Такі дані наводить Мінекономрозвитку. І саме соняшникова олія б'є рекорд за цінами. Пляшка – мінімум 50 гривень. Та дорого коштують й інші продукти. Чи є різниця між ринком та магазином і де скуповуватися вигідніше?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Олена Чернякова.

Ще місяць тому придбати кілограм цукру у магазині можна було за 20 гривень, нині – той самий кілограм коштує уже 23, а подекуди і 27. Популярна гречка – 38 гривень. Десяток яєць стане вам у середньому у 36 гривень. Любителі курятини теж не надто розгуляються. Якщо раніше тушка коштувала у супермаркеті – близько 60 гривень, то зараз – від 70-ти. Та переможцем стала соняшникова олія. За місяць пляшка здрожчала на 10-12 гривень.

Відео: Сьогодні

На ринку – ті ж самі продукти ще дорожчі. До прикладу, курка домашня – аж 100 гривень. Десяток яєць – 32 і навіть 45. Щоправда – на гуртовому ринку закупи робити дещо вигідніше, аніж на міських ярмарках і можна трохи зекономити.

"Наші ціни піднімалися, не всі заводи піднімали, але піднімали. В основному це сарделька, ковбаска підкопчена, вирізка. Не від цін залежить, а от доходів, які є у кожної сім‘ї", – каже реалізатор ковбасних виробів на ринку.

Читайте також: Чому все так подорожчало? Прогноз цін на продукти до кінця весни

"Курі подорожчали, звісно подорожчали, бо зерно – 9000 грн/тонна. Курка раніше була 80 грн, нині – 90, 100. Беруть, бо в нас домашня курка, стараємося, не жаліємось", – розповідають продавці птиці.

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Здорожчання зернових – одна з причин, чому змінилися цифри на цінниках на м’ясо, масло, сири та навіть кетчупи. Витрати на виробництво борошна, олії, цукру теж зросли і потягли за собою ціни на хліб, здобу, печиво. Та це не кінець – кажуть економічні експерти. До травня – вартість основних продуктів зросте ще на 10-15%.

Нагадаємо, екзотична 70-мільйонна країна зацікавилася українськими кормами для курей і свиней.

Також писалося, що виробництво борошна в Україні обвалилося до мінімуму за 22 роки.

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Джерело: Сьогодні

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