Все вже дорожче, ніж у Польщі: "великодній кошик" дорожчає, що буде з цінами до свята

Виробники та продавці підвищують ціни на попитний товар без будь-яких підстав, сподіваючись, що перед святом однаково куплять. І зазвичай не помиляються

Не секрет, що перед великими святами інгредієнти для традиційних страв починають дорожчати. Продукти для олів'є – перед Новим роком, для куті – перед Різдвом. Перед Великоднем починають дорожчати не тільки борошно, яйця і сир, з яких печуть паски, а й м'ясо та інші продукти, які прийнято святити в Світле Воскресіння.

Реклама

Сайт "Сегодня" поцікавився, що відбувається з цінами на продукти , Які входять в "великодній кошик", в цьому році і скільки ще триватиме подорожчання.

Великдень стає "золотою"

Українці давно знають, що перед святами ціни ростуть, а тому намагаються купити продукти заздалегідь. Але тепер до "сезонному" подорожчання, яке зазвичай закінчується відразу після свята, додався ще один фактор, а саме зростання цін на світових ринках на продукти харчування, які експортує Україна. Це зростання триває вже не перший місяць і навряд чи закінчиться найближчим часом. В результаті весняне подорожчання продуктів виявилося особливо відчутним в порівнянні в попередніми роками.

Так, борошно з початку року вже подорожчала приблизно на 10%. Причому особливо активно ціни почали рости з лютого. За даними сайту minfin.com.ua, який відстежує ціни на продукти в торгових мережах, кілограм борошна "Хуторок" в січні коштував в середньому 18,13 грн, а зараз – 19,45 грн. Причому 50 копійок додалися до ціни тільки за останні два тижні.

Цукор теж постійно дорожчає з минулого вересня, але особливо активно – в квітні. На початку року він продавався в середньому по 20,76 грн за кілограм, на початку квітня – по 23,42 грн. А за два тижні квітня ціни зросли ще майже на півтори гривні – до 24,82 грн за кг.

Реклама

Яйця за останніх два місяці подорожчали майже вдвічі . І хоча в останні тижні їх вартість перестала рости, а на деякі марки навіть знизилася на пару гривень, ближче до Великодня можливий новий виток цін. Наприклад, на оптовому ринку "Шувар" на цьому тижні середні ціни збільшилися на 50 копійок. А це означає, що через кілька днів можуть підвищитися ціни і в роздрібній мережі.

Кілька втішає, що ціни на молоко і вершкове масло, які теж входять до складу пасок, останнім часом падають. Правда, цієї зими молоко було в півтора раза дорожче, ніж рік тому. Але з 1 березня оптові ціни знизилися в середньому з 28,5 до 20,5 грн за пачку молока. Хоча в роздробі 900-грамовий пакет "Яготинського" молока коштує набагато більше – від 28,1 до 30,2 грн.

Вершкове масло продовжувало дорожчати і в квітні. З початку місяця ціни піднялися в середньому на 3 грн – з 42,6 до 45,7 грн за 200-грамову пачку. Однак в останній тиждень намітилася деяка стабілізація і навіть зниження на кілька десятків копійок. Оптові ціни на цьому тижні впали більше ніж на 10%, так що приводів для підвищення цін в роздробі ніби як немає.

В принципі, навесні ціни на молочну продукцію традиційно падають. Так що нового серйозного подорожчання, швидше за все, не побачимо. Однак за кілька днів до Великодня можливий тимчасовий стрибок цін, коли люди будуть купувати продукти для пасок.

Свинина до Великодня теж зростає в ціні

Передумов до подорожчання м'яса сьогодні немає. Через кризу люди стали заощаджувати, попит на м'ясо впав. Тому виробники не ризикують піднімати ціни. Навіть незважаючи на те, що, за їхніми словами, серйозно подорожчали корми.

Реклама

Наприклад, ціни на свинячу грудинку в супермаркетах знизилися з 109 грн в жовтні до 103 грн на початку квітня. Свиняча лопатка подешевшала за той же період з 108,5 до 106, 5 грн. Звичайно, зниження невелике, але приємно, що хоч не дорожчає.

Однак перед Великоднем свинина зазвичай зростає в ціні. Так, в минулому році за тиждень до Великодня ціни на м'ясо зросли в опті з 115 грн до 125 грн за кілограм. А через тиждень після неї почали знижуватися.

Таку ж ситуацію будемо спостерігати, швидше за все, і в цьому році. На оптовому ринку "Шувар" ціни на свинину вже почали зростати. Наприклад, на окіст оптова ціна вже піднялася з 91,5 грн 6 квітня до 98 грн. Сало подорожчало з 90 до 95 грн за кілограм. А ось на яловичину ціни перед Великоднем не ростуть.

Пісне масло подорожчало з осені вдвічі

Рекордсменом останніх днів по зростанню ціни стало пісне масло. На оптових ринках воно стало дорожчати з кінця лютого. Так, на "Шуварі" з тих пір оптові ціни зросли майже на 50% – з 36,5 до до 53,5 грн за літр соняшникової олії. А з жовтня 2020 го олія подорожчала практично вдвічі.

У роздрібних мережах соняшникову олію вже давно продається не в літрових пляшках. Щоб не лякати покупців зростанням цін, виробники потихеньку зменшують ємність тари до 900, 850 і навіть 750 мл. Так, в "Метро" 850 мл "Олейни" коштує вже 57,7 грн, в "Ашані" – 52,4 грн.

Чому зростають ціни на світових ринках

Реклама

Однією з причин подорожчання продуктів в Україні виробники та експерти називають зростання цін на світових ринках. Країна експортує продукти харчування, і ціни на внутрішньому ринку коливаються разом зі світовими.

"Одна з причин подорожчання продуктів харчування на світових ринках – підвищення цінності якісного товару. Ця причина виявилася не зараз, вона набирає чинності вже два десятиліття. Попит на продукти харчування ростуть в тому числі через зростання населення. А крім того, є тренд на здорове харчування, і продукти стають все більш "преміальними". Якщо ми говоримо про ринки США і Європи, там продукти харчування теж все більш затребувані і все більше дорожчають. Причому навіть в період пандемії спостерігається зростання цін на дорожчу і якісну продукцію ", – говорить економічний експерт Олексій Дорошенко .

За його словами, на ціни вплинула також пандемія COVID-19 і набутий досвід локдауна, коли були закриті цілі країни і порушені ланцюжки поставок.

"Наприклад, пшениця дорожчає через те, що багато країн стали робити запаси зерна. Адже це товар тривалого зберігання. Пшеницею запасаються зараз держави Близького Сходу, Африки, де невисокий рівень життя, де хліб є невід'ємною частиною раціону людей і доступним продуктом. Причому вони навіть знижують вимоги до якості зерна. Але я сподіваюся, що вже влітку вплив цього фактора почне знижуватися, принаймні стане не таким сильним. Хоча, на мій погляд, сам фактор ковіда буде актуальний ще кілька років, але такі великі запаси вже ніхто робити не буде ", – вважає Олексій Дорошенко.

Зростання цін на олію експерти, до речі, також частково пов'язують з розривами в ланцюжках поставок у зв'язку з пандемією. Але це не єдина причина.

"Зараз стали дорожчати всі види рослинних масел, не тільки соняшникова. У тому числі через зміни структури споживання масла в світі. Наприклад, глобальну конкуренцію соняшниковій олії становить пальмову олію. Ціни на нього мають певну циклічність, в тому числі в залежності від попиту. І ціни на інші рослинні масла також залежать від цього ", – говорить Олексій Дорошенко.

Так, ф'ючерси на пальмову олію ростуть з квітня 2020 року і за цей час піднялися з 630 до 1160 доларів за тонну. Причому активне зростання триває досі, а значить, розраховувати на зниження цін на олію не доводиться.

На ціни впливають податки і торгові націнки

Економічний експерт Олексій Кущ вважає, що зростання цін в Україні пов'язана не тільки з цінами на світових ринках. адже в тій же Польщі ціни на продукти харчування дешевше, ніж в Україні , Хоча ця країна більше інтегрована в світові ринки, ніж наша держава.

"У Польщі літрова пляшка соняшникової олії коштує зараз, в перерахунку на наші гроші, 27-28 грн", – наводить приклад Олексій Кущ.

Експерт не виключає, що одна з наших "внутрішніх" причин зростання цін на продукти може полягати в змові великих рітейлерів.

"У нас роздрібний ринок фактично монополізований великими гравцями, які можуть вступати між собою у змову. Хоча заради об'єктивності варто сказати, що така торгова модель є похідною від рівня бідності населення. Тобто якщо населення бідне, торговельні мережі не можуть заробляти на обороті товарів, як в західних країнах. У нас заробляють в основному на торгової маржі. Адже певний набір соціальних товарів люди завжди будуть купувати ", – пояснює Олексій Кущ.

Ще одна причина, на думку експерта, пов'язана з законодавством щодо податку на додану вартість – ПДВ.

"У нас економічна модель спрямована на максимальне стимулювання експорту сировини і пригнічення вітчизняної переробки. Тобто вона націлена на те, щоб максимально вивозити з країни товари. Це проявляється, наприклад, в тому, що недавно знизили ПДВ саме продавцям сільськогосподарської сировини, а не виробникам. В Європі на соціальні товари і послуги знижені ставки: 5, 7, іноді нуль відсотків. Під ці знижені ставки потрапляють якраз овочі, фрукти, молоко і м'ясо. ПДВ – це непрямий податок, який сплачується споживачем, які купують товари. І ставки знижуються якраз для того, щоб соціальні продукти коштували дешевше ", – говорить Олексій Кущ.

Скільки коштують овочі нового врожаю і чи безпечно їх купувати – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама