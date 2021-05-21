Криму загрожують нові блекаути: окупанти визнали серйозну нестачу електроенергії

На початку 2021 року Крим досяг історичного максимуму перетікання по енергомосту з Кубані

Високовольтна лінія електропередачі / Фото: Pixabay

В окупованому Росією Криму зафіксовано зростання надмірного споживання електроенергії, і до 2030 року нестача електроенергії може сягнути 350 МВт.

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Про це заявив самозваний "міністр" палива і енергетики півострова Євген Рукавишников, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

За словами "чиновника", в Криму та Севастополі несподівано різко сталося серйозне зростання споживання, за рік збільшившись майже на 8 млн кВ·год. 20 травня також продовжувало спостерігатися зростання споживання в енергосистемі (більш як на 10% до 2020 року).

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На його думку, на рубежі 2020 і 2021 років Крим досягнув історичного максимуму перетікання по енергомосту з Краснодарського краю – 1,6 млн мегават при власній генерації в 1,3 млн мегават.

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Двома днями раніше стало відомо про пошкодження однієї з ниток енергомосту з Кубані до Криму (лінія "Тамань" – "Кафа"). Таким чином півострів втратив 25% енергоресурсу, заявив Рукавишников.

Нагадаємо, через масове переселення росіян до окупованого Криму, на енергосистему півострова лягло підвищене навантаження, що призводить до частих аварій на лініях електропередач і вимикання світла, тобто блекауту.

Також нагадаємо, що за роки окупації торгівля Криму із зарубіжжям впала в 25 разів.