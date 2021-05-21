Крыму грозят новые блэкауты: оккупанты признали серьезную нехватку электроэнергии

В начале 2021 года Крым достиг исторического максимума перетока по энергомосту с Кубани

Высоковольтная линия электропередачи / Фото: Pixabay

В оккупированном Россией Крыму зафиксирован рост чрезмерного потребления электроэнергии, и к 2030 году нехватка электроэнергии может достигнуть 350 МВт.

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Об этом заявил самозваный "министр" топлива и энергетики полуострова Евгений Рукавишников, сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

По словам "чиновника", в Крыму и Севастополе неожиданно резко произошел серьезный рост потребления, за год увеличившись почти на 8 млн кВ·ч. 20 мая также продолжал наблюдаться рост потребления в энергосистеме (более чем на 10% к 2020 году).

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По его мнению, на рубеже 2020 и 2021 годов Крым достиг исторического максимума перетока по энергомосту из Краснодарского края – 1,6 млн мегаватт при собственной генерации в 1,3 млн мегаватт.

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Двумя днями ранее стало известно о повреждении одной из ниток энергомоста с Кубани в Крым (линия "Тамань" – "Кафа"). Таким образом полуостров лишился 25% энергоресурса, заявил Рукавишников.

Напомним, из-за массового переселения россиян в оккупированный Крым, на энергосистему полуострова легла повышенная нагрузка, что приводит частым авариям на линиях электропередач и выключению света, т.е. блэкаутам.

Также напомним, что за годы оккупации торговля Крыма с зарубежьем упала в 25 раз.