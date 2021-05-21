Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Крыму грозят новые блэкауты: оккупанты признали серьезную нехватку электроэнергии

21 мая, 17:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В начале 2021 года Крым достиг исторического максимума перетока по энергомосту с Кубани

Высоковольтная линия электропередачи

Высоковольтная линия электропередачи / Фото: Pixabay

В оккупированном Россией Крыму зафиксирован рост чрезмерного потребления электроэнергии, и к 2030 году нехватка электроэнергии может достигнуть 350 МВт.

Реклама

Об этом заявил самозваный "министр" топлива и энергетики полуострова Евгений Рукавишников, сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

По словам "чиновника", в Крыму и Севастополе неожиданно резко произошел серьезный рост потребления, за год увеличившись почти на 8 млн кВ·ч. 20 мая также продолжал наблюдаться рост потребления в энергосистеме (более чем на 10% к 2020 году).

Читайте также: Новый блэкаут в Крыму: без электричества – более 100 населенных пунктов

По его мнению, на рубеже 2020 и 2021 годов Крым достиг исторического максимума перетока по энергомосту из Краснодарского края – 1,6 млн мегаватт при собственной генерации в 1,3 млн мегаватт.

В тренде
Доллар подорожал впервые за 10 дней: курс НБУ
Доллар снова растет
В тренде
Когда в Украине появится дешевая клубника и черешня: прогнозы не радуют
Когда в Украине подешевеют клубника и черешня
В тренде
Назначение министров, цена газа и штраф для Google – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Фото: коллаж "Сегодня" / REUTERS / Pixabay / Pexels
Реклама

Двумя днями ранее стало известно о повреждении одной из ниток энергомоста с Кубани в Крым (линия "Тамань" – "Кафа"). Таким образом полуостров лишился 25% энергоресурса, заявил Рукавишников.

Напомним, из-за массового переселения россиян в оккупированный Крым, на энергосистему полуострова легла повышенная нагрузка, что приводит частым авариям на линиях электропередач и выключению света, т.е. блэкаутам.

Также напомним, что за годы оккупации торговля Крыма с зарубежьем упала в 25 раз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеФинансы
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат
В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – ГосстатЭкономика
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
"Сумму гарантирования вкладов в Украине нужно увеличить минимум вдвое", – экономист Эрик НайманЭкономика
Реформа энергосистемы поможет восстановиться украинской экономике, – эксперт
Реформа энергосистемы поможет восстановиться украинской экономике, – экспертЭкономика
НБУ введет в обращение золотую
НБУ введет в обращение золотую "княжескую" монету: чеканили при ЯнуковичеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять