За роки окупації торгівля Криму з зарубіжжям впала у 25 разів: кому і що продають

2020 року зовнішньоторговельний оборот окупованого Росією Криму склав 74,9 млн дол., що на 20% менше від показників попереднього року.

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Про це Асоціація реінтеграції Криму повідомляє з посиланням на Південне митне управління РФ.

Обсяг імпорту на півострів теж знизився майже на 32%. Зовнішньоторговельний оборот Севастополя за рік скоротився на 21% – з 12,4 до 9,81 млн дол. Експорт знизився на 25%.

За даними російської митниці, 78% кримської продукції експортується до країн СНД – Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Вірменії. Близько 12% кримського експорту йде до Китаю, 8% – до Індії. Понад 53% кримського експорту – продовольство і сировина. У географічній структурі імпорту переважають країни СНД (63%). Серед інших країн найбільше продукції імпортують з Туреччини (11,6%) та Італії (10,5%).

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У Севастополі 76% експорту припадає на країни СНД. Серед інших партнерів – Нова Зеландія та Ізраїль. У товарній структурі експорту переважає продовольство і сировина (44%). 70% імпорту Севастополя припадає на країни СНД, а також Італію і Туреччину.

Якщо порівнювати показники з 2013 роком, тобто до окупації півострова Росією, то зовнішньоторговельний оборот Криму знизився в 25 разів, Севастополя – у 21.

Нагадаємо, про ситуацію на півострові свідчить той факт, що у водосховищах Криму залишилося чверть доокупаційного обсягу води.

Також нагадаємо, що в Росії третій рік думають, як прокласти торговий шлях до Сирії через окупований Крим.

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