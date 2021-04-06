За годы оккупации торговля Крыма с зарубежьем упала в 25 раз: кому и что продают

В 2020 году внешнеторговый оборот оккупированного Россией Крыма составил 74,9 млн дол., что на 20% меньше показателей предыдущего года.

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Об этом Ассоциация реинтеграции Крыма сообщает со ссылкой на Южное таможенное управление РФ.

Объем импорта на полуостров тоже снизился почти на 32%. Внешнеторговый оборот Севастополя за год сократился на 21% – с 12,4 до 9,81 млн дол. Экспорт снизился на 25%.

По данным российской таможни, 78% крымской продукции экспортируется в страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Армению. Около 12% крымского экспорта идет в Китай, 8% – в Индию. Более 53% крымского экспорта – продовольствие и сырье. В географической структуре импорта преобладают страны СНГ (63%). Среди иных стран больше всего продукции импортируют из Турции (11,6%) и Италии (10,5%).

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В Севастополе 76% экспорта приходится на страны СНГ. Среди иных партнеров – Новая Зеландия и Израиль. В товарной структуре экспорта преобладает продовольствие и сырье (44%). 70% импорта Севастополя приходится на страны СНГ, а также Италию и Турцию.

Если сравнивать показатели с 2013 годом, т.е. до оккупации полуострова Россией, то внешнеторговый оборот Крыма снизился в 25 раз, Севастополя – в 21.

Напомним, о ситуации на полуострове говорит тот факт, что в водохранилищах Крыма осталось четверть дооккупационного объема воды.

Также напомним, что в России третий год думают, как проложить торговый путь в Сирию через оккупированный Крым.

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