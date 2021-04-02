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У водосховищах Криму залишилося чверть дооккупаціонного обсягу води

2 квітня, 17:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Сніг і дощі не допомогли суттєво підживити водосховища півострова

Попри рясні опади і танення снігів в березні 2021 в окупованому Росією Криму ситуація з водою залишається вкрай складною її запаси у півтора разу менші за торішні.

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Про це повідомляє підконтрольний Москві т.зв. "Гідрометцентр Криму".

За даними моніторингу, в басейнах річок північного передгір'я короткочасно підвищився рівень води на 1-25 см, а в пониззі річки Бельбек на 50 см. Однак у басейнах більшості селевих річок округів Алушта, Судак і Феодосія зберігалося пересихання.

Приплив води в водосховища, розташовані в руслах річок, склав: Білогорське – 7,50 млн кубометрів, Сімферопольське – 1,28 млн, Щасливе – 0,96 млн, Партизанське – 1,66 млн, Чорноріченське – 7,29 млн.

На початок квітня загальний сумарний обсяг води у водосховищах в руслах річок склав 61,39 млн кубометрів. Це на 13,08 млн більше, аніж місяць тому, але на 44,87 млн "кубів" менше, аніж 2020 року.

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До окупації Криму на півострові було побудовано 15 водосховищ природного стоку сумарним обсягом 253,12 млн кубометрів. У січня 2018 ці водосховища були заповнені на 66,3% (167,8 млн кубометрів), а в листопаді 2020 об'єм води скоротився до 32,6 млн, про що повідомляли російські ЗМІ.

Отже, нинішні 61,39 млн кубометрів води у водосховищах Криму в руслах річок становлять лише третину або навіть чверть їхнього нормального обсягу до окупації.

Нагадаємо, 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання т.зв. глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов заявив, що "по притоках у водосховища особливо хвалитися нічим" і констатував, що в Криму пересохли ще два водосховища.

Також повідомлялося, що на початку лютого найбільш близькими до "мертвого обсягу" були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське на той момент вже пройшли цю позначку.

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Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

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вода Крим водопостачання посуха водосховище

Джерело: Сьогодні

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