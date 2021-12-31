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Червона ікра до новорічного столу: скільки коштує делікатес

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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31 грудня, 16:50
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Якісна червона ікра не може бути дешевою та не всі українці можуть собі її дозволити
Червона ікра коштує від 119 грн за баночку
Червона ікра коштує від 119 грн за баночку / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку експертів, якісна червона ікра не може коштувати менше ніж 2 тис. грн за кілограм. Відповідно баночка делікатесу, якщо в ній 100 г, має продаватися за, як мінімум, 200 грн.

"Сьогодні" дізналися скільки червона ікра коштує в українських супермаркетах.

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За скільки продають у супермаркетах?

На полицях магазинів ікра різного смаку. Ціни там також відрізняються. Насамперед від розміру баночки, делікатес продають як по 80 г, так і по 100 г, або навіть по 350 г. А коштує такий продукт від 130 грн до кількох сотень, а то й тисяч грн.

  • У супермаркетах "Сільпо" ціни на ікру стартують від 130 грн, у такій баночці 100 г продукту. Вибір делікатесу тут досить великий. Найдорожчу пропозицію ми знайшли за 1299 грн, у цій баночці 350 г продукту.

/ Фото: скріншот

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  • У дискаунтера АТБ невеликий вибір цього продукту. Це пов'язано з концепцією магазину, який пропонує низькі ціни на продукти, але обмежений вибір. Оскільки, один із шляхів зниження цін – купівля великими партіями в одного виробника. У цьому супермаркеті ікра коштує від 152,9 до 272,9 грн. Але, у першій баночці 80 г продукту, а в другій – 120 г.

/ Фото: скріншот

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  • У ще одній мережі супермаркетів, що продає товари оптом, Metro ціни за баночку ікри стартують від 199,9 грн. Але, в основному, всі позиції цього товару продають зі знижкою. Відповідно, без знижки товар набагато дорожчий.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

  • У супермаркетах "Ашан" великий вибір ікри. Там можна вибрати будь-який бюджет, але важливо пам'ятати, що якісна ікра не може бути дешевою. Найдешевша червона ікра в "Ашані" коштує 119,9 грн, це баночка 80 г. А найдорожча – 1899 грн, тут 400 г.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Скільки має коштувати ікра?

Як розповіла голова правління асоціації "Споживча довіра" Олена Кулікова червону ікру можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка).

Якісна ікра коштуватиме:
  • форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за 80-грамову баночку);
  • горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);
  • нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

Раніше ми повідомляли, що в Україні напередодні новорічних свят зростають ціни на продукти, переважно дорожчають ті товари, які найпопулярніші у свята.

Нагадаємо, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

А ви добре знаєтеся на ікрі? Перевірте себе разом із "Сегодня". Пройдіть слабосолений тест.

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