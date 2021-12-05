Торкнеться майже кожного. Що зміниться у житті українців зовсім скоро

Наступного тижня в Україні набирають чинності важливі нововведення, серед яких нові обмеження у "жовтій зоні" та повна заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів.
Розповідаємо, що зміниться для українців з 6 грудня.
Карантин за новими правилами
З 6 грудня в Україні карантин діятиме за новими правилами – посилять правила для областей "жовтої зони".
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Нові заборони запроваджуються на роботу:
- навчальних закладів (якщо вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників);
- кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- закладів громадського харчування (крім замовлень на винесення та доставки);
- роботу спортзалів, басейнів.
Крім того, забороняється робота закладів розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів). Також запроваджуються заборони на міжобласні та міжнародні перевезення. У "жовтій зоні" забороняється проведення масових заходів.
Однак обмеження не діятимуть за наявності таких документів:
- жовтого COVID-сертифіката або паперової довідки 063-О (строк дії 30 днів);
- зеленого COVID-сертифіката (діє протягом року);
- міжнародного свідоцтва про вакцинацію (діє протягом року).
Також для уникнення обмежень підійде іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (строк дії на рік), негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години), сертифіката про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).
Усунення від роботи невакцинованих працівників
9 грудня 2021 року набуває чинності указ Міністерства охорони здоров'я України про розширення списку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою. Раніше у цьому списку були педагоги та працівники центральних та місцевих органів влади.
Для кого ще вакцинація буде обов'язковою:
- для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ, що надають соціальні послуги;
- установ соціального захисту дітей;
- реабілітаційних установ;
- для працівників об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (див. повний список).
Заборона використання безкоштовних одноразових пакетів
З 10 грудня в Україні починає діяти заборона на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів (у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг, зокрема).
Пропонують встановити таку вартість:
- 2 грн – пакет без ручок та складок;
- 2,5 грн – з ручками без складок (або навпаки);
- 3 грн – з ручками та складками.
Ця постанова стосується лише пакетів із товщиною стінок понад 50 мікронів. За порушення заборони українцям загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень (при повторному порушенні – 3400-8500 грн.).
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