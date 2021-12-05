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Коснется почти каждого. Что изменится в жизни украинцев совсем скоро

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
5 декабря, 07:10
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Рассказываем, к чему стоит готовиться украинцам, чтобы потом не платить штрафы и не лишиться работы
С 6 декабря украинцев ждут нововведения
С 6 декабря украинцев ждут нововведения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На следующей неделе в Украине в силу вступают ряд важных нововведений, среди которых новые ограничения в желтой зоне и полный запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов.

Рассказываем, что изменится для украинцев с 6 декабря.

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Карантин по новым правилам

С 6 декабря в Украине карантин будет действовать по новым правилам. Теперь ужесточат правила для областей желтой зоны.

Новые запреты вводятся на работу:

  • учебных заведений (если вакцинировано как минимум одной дозой менее 100% сотрудников);
  • кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • заведений общепита (кроме заказов на вынос и доставки);
  • работу спортзалов, бассейнов.

Кроме того, запрещается работа заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений). Также вводятся запреты на межобластные и международные перевозки. В желтой зоне также запрещается проведение массовых мероприятий.

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Однако ограничения не будут действовать при наличии таких документов:

  • желтого COVID-сертификата или бумажной справки 063-О (срок действия 30 дней);
  • зеленого COVID-сертификата (действует в течение года);
  • международного свидетельства о вакцинации (действует в течение года).

Также для избежания ограничений подойдет иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (срок действия год), отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа), сертификата о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Отстранение от работы невакцинированных работников

9 декабря 2021 года в силу вступает указ Министерства здравоохранения Украины о расширении списка профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Раньше в этом списке были педагоги и работники центральных и местных органов власти.

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Для кого еще вакцинация будет обязательной:

  • для работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги;
  • учреждений социальной защиты детей;
  • реабилитационных учреждений;
  • для работников объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (смотрите полный список).

Заперт использования бесплатных одноразовых пакетов

С 10 декабря в Украине начинает действовать запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов (в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг, в частности).

Предлагают установить такую стоимость:

  • 2 грн — пакет без ручек и складок;
  • 2,5 грн — с ручками без складок (или наоборот);
  • 3 грн — с ручками и складками.

Это постановление касается только пакетов с толщиной стенок более 50 микрон. За нарушение запрета украинцам грозит штраф от 1700 до 3400 гривен (при повторном нарушении — 3400−8500 грн).

Также мы писали о том, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время.

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