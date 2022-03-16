Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Космічні ціни на ліки, нехватка гречки і цукру: як Крим реагує на війну в Україні

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 19:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ціни на продукти всіляко намагаються врегулювати, як і дефіцит на ринку імпортних препаратів
Що відбувається в Криму під час війни
Що відбувається в Криму під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні, яку розпочала Росія шляхом вторгнення на наші землі, санкцій США та ЄС економіка агресора значно похитнулася. Не оминула вона і окуповану 2014 року українську територію АР Крим.

Вже зараз у великих торгових мережах Республіки вводять обмеження на продаж продовольчих товарів першої необхідності. Як повідомляють в Міністерстві промислової політики Криму, такі заходи спрямовані на уникнення дефіциту, а також для боротьби зі спекулянтами, які купують у великих мережах товари з мінімальною націнкою, а потім перепродують їх у кілька разів дорожче.

Реклама

Вже зараз деякі великі торгові мережі Республіки ввели обмеження на відпустку бакалійної групи товарів — не більше 3 кг в одні руки. Це стосується цукру, рисової і гречаної круп.

Що відбувається з цінами на півострові?

В самих торгових мережах працівники заявляють про швидке підвищення цін на хліб, цукор, молоко, ковбасу і ряд інших продуктів першої необхідності через нестабільну цінову політику постачальників. За їхніми словами, без жорсткого державного регулювання ціни довго утримувати не вийде.

Поки на засіданні Громадської палати Криму озвучили рекомендовані ціни на такі соціально значущі продукти харчування:

Реклама
  • на цукор рекомендована ціна — до 80 рублів (за курсом 3,64 це 291,2 грн);
  • на рис — до 69 рублів (251,16 грн);
  • на гречку — не більше 130 рублів (473,2 грн);
  • молоко 2,5 % — не більше 75 рублів (273 грн).

Ажіотаж в аптеках

Ажіотаж в Криму створюється і в аптеках. Люди масово скуповують імпортні ліки.

За повідомленням міністра охорони здоров’я Криму Костянтина Скорупського, у роздрібному сегменті відзначається зростання цін від 20 до 50% на імпортні ліки, вітчизняні товари подорожчали на 5-15%.

Облаштування бункерів в Криму

Після того, як у Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам, "бізнесмени" масово почали пропонувати послуги "бункеризації".

Реклама

"Базова ціна "бункеризації" для колонізаторів оголошується у 1,5 мільйони рублів; кримчани у соціальних мережах іронізують, що така вартість облаштування бункера скоро дорівнюватиме сумі, яку пропонують за саме житло", — повідомляють в Association of Reintegration of Crimea.

Це все є наслідком панічних настроїв на півострові після вторгнення Росії на територію України.

Раніше ми розповідали, як західноукраїнські орендодавці наживаються на своїх же під час війни, публікуючи оголошення про оренду житла вартістю від 2 до 3 тис. дол.

Також ми писали, що торгові об'єкти в Криму, що належать українським підприємцям, можуть бути вилучені на користь Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Газпром" стає ізгоєм: хто відмовився від купівлі газу у російського гіганта Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Податкова реформа під час війни: що запровадили та скасували в Україні Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39946.58

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2674.63

Litecoin (LTC)

107.65

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти