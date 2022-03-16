РФ заплатит каждому украинцу — как фиксировать ее преступления сейчас

Чем больше преступлений РФ задокументируем сейчас, тем быстрее привлечем к ответственности со временем

Украина собирает доказательства преступлений агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине собирают доказательства преступлений оккупанта. Для этого создали сайт "Доказ".

Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

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Проект реализован Минцифры совместно с Офисом президента Украины, Министерством юстиции, Офисом генерального прокурора, Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.

Он поможет привлечь Россию к ответственности и ужесточить наказание.

Как представить доказательство?

Перейдите по ссылке на сайт и нажмите кнопку "Подати доказ".

Оставьте информацию о себе.

Подробно опишите нарушения.

Загрузите фото- или видеоподтверждение.

Какие доказательства принимают?

Военные преступления против украинцев;

материальный ущерб;

нарушения прав человека.

"Чем больше преступлений мы с вами задокументируем, тем легче будет привлечь к ответственности агрессора. Каждый (документ) важен", — отметили в "Дії".

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Помощь украинцам, пострадавшим во время войны

Украинцы, проживающие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате ведения боевых действий, могут получить одноразовую материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6500 грн.

Для того, чтобы получить помощь:

Зайдите в "Дію", нажмите "Послуги" — "єПідтримка".

Выберите карту "єПідтримка". Как оформить карту, можно узнать по ссылке.

Нажмите кнопку "Отримати допомогу".

Ожидайте зачисления денежных средств в течение 10 дней.

Подавайте заявку, даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги.

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Напомним, еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и средств юридических лиц, происходящих из России. 10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

Раньше мы писали о новых правилах бизнеса во время войны.