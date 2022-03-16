Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

РФ заплатит каждому украинцу — как фиксировать ее преступления сейчас

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 18:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чем больше преступлений РФ задокументируем сейчас, тем быстрее привлечем к ответственности со временем
Украина собирает доказательства преступлений агрессора
Украина собирает доказательства преступлений агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине собирают доказательства преступлений оккупанта. Для этого создали сайт "Доказ".

Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram.

Реклама

Проект реализован Минцифры совместно с Офисом президента Украины, Министерством юстиции, Офисом генерального прокурора, Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Киевской школой экономики.

Он поможет привлечь Россию к ответственности и ужесточить наказание.

Как представить доказательство?

  • Перейдите по ссылке на сайт и нажмите кнопку "Подати доказ".
  • Оставьте информацию о себе.
  • Подробно опишите нарушения.
  • Загрузите фото- или видеоподтверждение.

Какие доказательства принимают?

  • Военные преступления против украинцев;
  • материальный ущерб;
  • нарушения прав человека.

"Чем больше преступлений мы с вами задокументируем, тем легче будет привлечь к ответственности агрессора. Каждый (документ) важен", — отметили в "Дії".

Реклама

Помощь украинцам, пострадавшим во время войны

Украинцы, проживающие в регионах, экономическая деятельность которых временно остановлена в результате ведения боевых действий, могут получить одноразовую материальную помощь в связи с утратой части дохода в размере 6500 грн.

Для того, чтобы получить помощь:

  • Зайдите в "Дію", нажмите "Послуги" — "єПідтримка".
  • Выберите карту "єПідтримка". Как оформить карту, можно узнать по ссылке.
  • Нажмите кнопку "Отримати допомогу".
  • Ожидайте зачисления денежных средств в течение 10 дней.

Подавайте заявку, даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги.

Реклама

Напомним, еще 3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и средств юридических лиц, происходящих из России. 10 марта закон подписал президент Владимир Зеленский.

Раньше мы писали о новых правилах бизнеса во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Газпром" становится изгоем: кто отказался от покупки газа у российского гиганта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Налоговая реформа во время войны: что ввели и отменили в Украине Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39946.58

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2674.63

Litecoin (LTC)

107.65

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять