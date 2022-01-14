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Колектори та ескорт агентства: як не потрапити до "кабали" з нечесним роботодавцем

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 січня, 10:40
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Разом з експертами розповідаємо, як роспізнати роботодавця-шахрая ще до співбесіди
Як не нарватися на шахраїв під час пошуку роботи
Як не нарватися на шахраїв під час пошуку роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї трапляються в усіх сферах і ринок вакансій – не виключення. За даними опитувань сервісу robota.ua, недобросовісні роботодавці та шахраї — один із найзначніших і найчастіше згадуваних страхів пошукачів.

Найбільше їх засмучують колектори, які ховаються за нейтральними кол-центрами, та фінансові піраміди, розповіли нам robota.ua у ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

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Ще однією схемою обману – є неспівпадіння заробітної плати із тією, що вказана у вакансії. В реальності вона виявляється зовсім іншою або велика частка вказаної суми припадає на відсоток від продажу за "холодною" базою.

Також є скарги на те, що обов’язки у вакансії не співпадають із реальними. Наприклад, запросили офіс-менеджером, а виявилися ескорт-послуги.

Згідно з опитуваннями пошукачів, які robota.ua проводить щороку, більшість використовують для пошуку роботи джоб-сайти. На другому місці — соцмережі, на третьому — офіційні сайти компаній, за ними — фріланс-майданчики.

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На жаль, шахраї можуть бути всюди. Тому тут варто зважати саме на нюанси пропозиції роботодавця.

Як самостійно перевірити оголошення та роботодавця

Зверніть увагу на розмір заробітної плати у вакансії: якщо він явно вище середнього рівня серед інших пропозицій за цією професією — варто замислитись, чи точно все гаразд.

"Наприклад, офіс-менеджер із зарплатою 40-50 тис грн. Або це дійсно крута компанія (тоді й вимоги там також будуть відповідні — високий рівень знання іноземних мов, спеціалізовані профільні навички тощо). Або тут матиме місце зовсім інша пропозиція", – кажуть експерти"

Також варто детально прочитати опис вимог до кандидата. Увага в ньому має бути зосереджена саме на професійних навичках, а не на зовнішності чи стилю одягу.

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Наприклад, якщо у вимогах вказано, що шукають дівчину від 18 до 22 років привабливої зовнішності, тут також є про що замислитись.

До того ж з 8 січня 2022 року вступив у силу Закон, згідно з яким із працедавців стягуватимуть штрафи у розмірі 65 тыс грн, якщо вони вказуватимуть у вакансіях стать працівників, вік та інші дискримінаційні формулювання.

Відсутність конкретних вимог до кандидатів також може бути сигналом до того, щоб пропустити вакансію. Адже погодьтеся, мало хто буде платити вам за бездіяльність.

Наприклад, якщо пропонують значну суму за 1-3 години роботи — вірогідно, краще пропустити цю вакансію.

Звертайте увагу також на умови оплати праці: якщо вам обіцяють щоденний розрахунок готівкою — варто детально обговорити такі умови з роботодавцем. Якщо він буде ухилятись від відповідей про спосіб, час та місце розрахунку, відповідальну за це особу, — краще відмовитись.

Загалом дуже важливо перечитувати вакансію повністю, перш ніж надіслати відгук на неї. Багато пошукачів оглядають пропозиції від роботодавців поверхово, не помічаючи деталей, які й є зазвичай найважливішими.

Якщо роботодавець сам телефонує, знайшовши ваше резюме на джоб-сайті, тоді варто поцікавитись інформацією про компанію: як вона називається, чи є в неї офіційний сайт та сторінки в соцмережах, розповідають фахівці robota.ua.

Звичайно, детально розпитати про умови роботи й промоніторити компанію самостійно в Інтернеті, переглянути відгуки, пошукати публікації та новини про цю компанію.

Ще один спосіб — переглянути сторінку компанії на джоб-сайтах. Чи є про неї інформація, чи розвиває вона свій бренд роботодавця, чи піклується про своїх співробітників. Глибинне дослідження роботодавця та умов вакансії допоможе уникнути прикрих зустрічей з шахраями.

Що має насторожити на співбесіді

Якщо так сталося, що ви все ж потрапили на співбесіду до такого роботодавця, зверніть увагу на моменти, які мають насторожити:

Офіс

Якщо, оглянувши офіс, ви ніде не виявили вивіску компанії, інформацію про неї, атрибути діяльності компанії (документи, комп'ютерну техніку, телефонію тощо). В офісі практично немає людей і складається враження, що це місце роботи не є постійним для компанії.

Хибні твердження

Якщо представник компанії говорить вам про те, як багато у них заробляють співробітники, але при цьому офіс, який ви бачите, зовсім не можна ототожнити з "великим заробітком".

Маніпуляція

Якщо ваш співрозмовник намагається викликати у вас почуття провини або, попередньо отримавши інформацію про вас, використовує її проти вас.

Наприклад: "Ну ви ж казали, що ви амбітний, от і доведіть це"; "Зрозуміло, значить ви не хочете заробляти", "Ви будете шкодувати, якщо відмовитеся від цієї пропозиції, але ми не повернемося до вас знову". "Або зараз погоджуйтеся, або все. Можливість буде втрачено назавжди".

Відсутність запитань

Якщо на співбесіді вам не ставлять питання про вас і ваш досвід, а тільки розповідають про те, як багато грошей ви зароблятимете з мінімальною кількістю витрат часу. І навпаки, якщо ви ставите конкретні питання роботодавцю і не отримуєте на них чіткої відповіді — це також тривожний сигнал.

Раніше ми також писали, кому найлегше знайти роботу в Україні, та розповідали, куди їдуть заробітчани після тривалої роботи в Польщі.

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