Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Коллекторы и эскорт агентства: как не попасть в "кабалу" с нечестным работодателем

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 10:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вместе с экспертами рассказываем, как распознать работодателя-мошенника еще до собеседования.
Как не нарваться на мошенников при поиске работы
Как не нарваться на мошенников при поиске работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники встречаются во всех сферах и рынок вакансий – не исключение. По данным опросов сервиса robota.ua, недобросовестные работодатели и мошенники — один из самых значительных и часто упоминаемых страхов соискателей.

Больше всего их огорчают коллекторы, которые прячутся за нейтральными колл-центрами, и финансовые пирамиды, рассказали нам robota.ua в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

Реклама

Еще одной схемой обмана является несовпадение заработной платы с указанной в вакансии. В реальности она оказывается совсем другой или большая доля указанной суммы приходится на процент от продаж по "холодной" базе.

Также существуют жалобы на то, что обязанности в вакансии не совпадают с реальными. К примеру, пригласили офис-менеджером, а оказались эскорт-услуги.

Согласно опросам соискателей, которые robota.ua проводит ежегодно, большинство используют для поиска работы джоб-сайты. На втором месте – соцсети, на третьем – официальные сайты компаний, за ними – фриланс-площадки.

Реклама

К сожалению, мошенники могут быть повсюду. Поэтому здесь стоит учитывать именно нюансы предложения работодателя.

Как самостоятельно проверить объявление и работодателя

Обратите внимание на размер заработной платы в вакансии: если он явно выше среднего уровня среди других предложений по этой профессии — стоит задуматься, точно ли все хорошо.

"Например, офис-менеджер с зарплатой 40-50 тыс. грн. Или это действительно крутая компания (тогда и требования там будут соответствующие — высокий уровень знания иностранных языков, специализированные профильные навыки и т. д.). Или здесь будет иметь место совсем другое предложение", – говорят эксперты"

Также следует подробно прочитать описание требований к кандидату. Внимание в нем должно быть сосредоточено именно на профессиональных навыках, а не на внешности или стиле одежды.

Реклама

Например, если в требованиях указано, что ищут девушку от 18 до 22 лет привлекательной внешности, здесь также есть о чем задуматься.

К тому же с 8 января 2022 года вступил в силу Закон, согласно которому с работодателей будут взиматься штрафы размере 65 тыс грн, если они будут указывать в вакансиях пол работников, возраст и другие дискриминационные формулировки.

Отсутствие конкретных требований к кандидатам может быть сигналом к тому, чтобы пропустить вакансию. Ведь согласитесь, мало кто будет платить вам за бездействие.

Например, если предлагают значительную сумму за 1-3 часа работы – вероятно, лучше пропустить эту вакансию.

Обращайте внимание также на условия оплаты труда: если вам обещают ежедневный наличный расчет — стоит детально обсудить такие условия с работодателем. Если он будет уклоняться от ответа о способе, времени и месте расчета, ответственном за это лице, — лучше отказаться.

В общем, очень важно перечитывать вакансию полностью, прежде чем отправить отзыв на нее. Многие соискатели осматривают предложения от работодателей поверхностно, не замечая деталей, которые и являются обычно самыми важными.

Если работодатель сам звонит по телефону, найдя ваше резюме на джоб-сайте, тогда стоит поинтересоваться информацией о компании: как она называется, есть ли у нее официальный сайт и страницы в соцсетях, рассказывают специалисты robota.ua.

Конечно, подробно расспросить об условиях работы и промониторить компанию самостоятельно в Интернете, посмотреть отзывы, поискать публикации и новости об этой компании.

Еще один способ – просмотреть страницу компании на джоб-сайтах. Есть ли о ней информация, развивает ли она свой бренд работодателя или заботится о своих сотрудниках. Глубинное исследование работодателя и условий вакансии поможет избежать досадных встреч с мошенниками.

Что должно насторожить на собеседовании

Если так произошло, что вы все же попали на собеседование к такому работодателю, обратите внимание на моменты, которые должны насторожить:

Офис

Если, осмотрев офис, вы нигде не обнаружили вывеску компании, информацию о ней, атрибуты деятельности компании (документы, компьютерную технику, телефонию и т. д.). В офисе практически нет людей и создается впечатление, что это место работы не является постоянным для компании.

Ложные утверждения

Если представитель компании говорит вам о том, как много у них зарабатывают сотрудники, но при этом офис, который вы видите, совсем нельзя отождествить с большим заработком.

Манипуляция

Если ваш собеседник пытается вызвать у вас чувство вины или, предварительно получив информацию о вас, использует ее против вас.

Например: "Ну вы же говорили, что вы амбициозный, вот и докажите это"; "Конечно, значит вы не хотите зарабатывать", "Вы будете жалеть, если откажетесь от этого предложения, но мы не вернемся к вам снова". Или в этот момент соглашайтесь, или все. Возможность будет упущена навсегда".

Отсутствие вопросов

Если на собеседовании вам не задают вопрос о вас и вашем опыте, а только рассказывают о том, как много денег вы будете зарабатывать с минимальным количеством затрат времени. И наоборот, если вы задаете конкретные вопросы работодателю и не получаете на них четкого ответа – это тоже тревожный сигнал.

Раньше мы также писали, кому легче всего найти работу в Украине, и рассказывали, куда едут заробитчане после длительной работы в Польше.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Валюту снова лихорадит: что на самом деле происходит с долларом и евро Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Коллекторы и эскорт агентства: как не попасть в "кабалу" с нечестным работодателем София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич "Сталинки" и "хрущевки" растут в цене: почему жилье в Украине стремительно дорожает Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,85
29,85
28,31
19,22
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,79
31,38
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,36
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять