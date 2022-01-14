Коллекторы и эскорт агентства: как не попасть в "кабалу" с нечестным работодателем

Вместе с экспертами рассказываем, как распознать работодателя-мошенника еще до собеседования.

Как не нарваться на мошенников при поиске работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники встречаются во всех сферах и рынок вакансий – не исключение. По данным опросов сервиса robota.ua, недобросовестные работодатели и мошенники — один из самых значительных и часто упоминаемых страхов соискателей.

Больше всего их огорчают коллекторы, которые прячутся за нейтральными колл-центрами, и финансовые пирамиды, рассказали нам robota.ua в эксклюзивном комментарии "Сегодня".

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Еще одной схемой обмана является несовпадение заработной платы с указанной в вакансии. В реальности она оказывается совсем другой или большая доля указанной суммы приходится на процент от продаж по "холодной" базе.

Также существуют жалобы на то, что обязанности в вакансии не совпадают с реальными. К примеру, пригласили офис-менеджером, а оказались эскорт-услуги.

Согласно опросам соискателей, которые robota.ua проводит ежегодно, большинство используют для поиска работы джоб-сайты. На втором месте – соцсети, на третьем – официальные сайты компаний, за ними – фриланс-площадки.

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К сожалению, мошенники могут быть повсюду. Поэтому здесь стоит учитывать именно нюансы предложения работодателя.

Как самостоятельно проверить объявление и работодателя

Обратите внимание на размер заработной платы в вакансии: если он явно выше среднего уровня среди других предложений по этой профессии — стоит задуматься, точно ли все хорошо.

"Например, офис-менеджер с зарплатой 40-50 тыс. грн. Или это действительно крутая компания (тогда и требования там будут соответствующие — высокий уровень знания иностранных языков, специализированные профильные навыки и т. д.). Или здесь будет иметь место совсем другое предложение", – говорят эксперты"

Также следует подробно прочитать описание требований к кандидату. Внимание в нем должно быть сосредоточено именно на профессиональных навыках, а не на внешности или стиле одежды.

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Например, если в требованиях указано, что ищут девушку от 18 до 22 лет привлекательной внешности, здесь также есть о чем задуматься.

К тому же с 8 января 2022 года вступил в силу Закон, согласно которому с работодателей будут взиматься штрафы размере 65 тыс грн, если они будут указывать в вакансиях пол работников, возраст и другие дискриминационные формулировки.

Отсутствие конкретных требований к кандидатам может быть сигналом к тому, чтобы пропустить вакансию. Ведь согласитесь, мало кто будет платить вам за бездействие.

Например, если предлагают значительную сумму за 1-3 часа работы – вероятно, лучше пропустить эту вакансию.

Обращайте внимание также на условия оплаты труда: если вам обещают ежедневный наличный расчет — стоит детально обсудить такие условия с работодателем. Если он будет уклоняться от ответа о способе, времени и месте расчета, ответственном за это лице, — лучше отказаться.

В общем, очень важно перечитывать вакансию полностью, прежде чем отправить отзыв на нее. Многие соискатели осматривают предложения от работодателей поверхностно, не замечая деталей, которые и являются обычно самыми важными.

Если работодатель сам звонит по телефону, найдя ваше резюме на джоб-сайте, тогда стоит поинтересоваться информацией о компании: как она называется, есть ли у нее официальный сайт и страницы в соцсетях, рассказывают специалисты robota.ua.

Конечно, подробно расспросить об условиях работы и промониторить компанию самостоятельно в Интернете, посмотреть отзывы, поискать публикации и новости об этой компании.

Еще один способ – просмотреть страницу компании на джоб-сайтах. Есть ли о ней информация, развивает ли она свой бренд работодателя или заботится о своих сотрудниках. Глубинное исследование работодателя и условий вакансии поможет избежать досадных встреч с мошенниками.

Что должно насторожить на собеседовании

Если так произошло, что вы все же попали на собеседование к такому работодателю, обратите внимание на моменты, которые должны насторожить:

Офис

Если, осмотрев офис, вы нигде не обнаружили вывеску компании, информацию о ней, атрибуты деятельности компании (документы, компьютерную технику, телефонию и т. д.). В офисе практически нет людей и создается впечатление, что это место работы не является постоянным для компании.

Ложные утверждения

Если представитель компании говорит вам о том, как много у них зарабатывают сотрудники, но при этом офис, который вы видите, совсем нельзя отождествить с большим заработком.

Манипуляция

Если ваш собеседник пытается вызвать у вас чувство вины или, предварительно получив информацию о вас, использует ее против вас.

Например: "Ну вы же говорили, что вы амбициозный, вот и докажите это"; "Конечно, значит вы не хотите зарабатывать", "Вы будете жалеть, если откажетесь от этого предложения, но мы не вернемся к вам снова". Или в этот момент соглашайтесь, или все. Возможность будет упущена навсегда".

Отсутствие вопросов

Если на собеседовании вам не задают вопрос о вас и вашем опыте, а только рассказывают о том, как много денег вы будете зарабатывать с минимальным количеством затрат времени. И наоборот, если вы задаете конкретные вопросы работодателю и не получаете на них четкого ответа – это тоже тревожный сигнал.

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