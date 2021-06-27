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Кандидати на місце Меркель пригрозили Путіну зупинкою "Північного потоку – 2"

27 червня 2021 11:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Претенденти на пост канцлера Німеччини Армін Лашет і Олаф Шольц готові захищати інтереси України в питанні російського газопроводу

Володимиру Путіну пригрозили зупинкою "Північного потоку - 2". Колаж: "Сьогодні"

Володимиру Путіну пригрозили зупинкою "Північного потоку - 2". Колаж: "Сьогодні"

Кандидати в канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц заявили про готовність припинити транспортування російського газу по газопроводу "Північний потік – 2", якщо Москва порушить зобов'язання перед Україною.

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Про це вони заявили під час дискусії кандидатів у канцлери, передає DW.

За словами Лашета, було чітко узгоджено, що цей проєкт "Північний потік – 2" не повинен працювати за рахунок України.

"Якщо президент (РФ) Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід. – Ред.) можна зупинити в будь-який час – навіть тоді, коли газопровід буде готовий, адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто", – сказав він.

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Своєю чергою Шольц заявив: хоча Путін бачить в цьому проєкті не тільки економічну вигоду, Німеччина розглядає "Північний потік-2" "суто економічно".

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"Погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через завершений у майбутньому газопровід", – стверджує Шольц.

Нагадаємо, прокладчики першої нитки "Північного потоку – 2" з'єднали зварним швом "німецьку" і "російську" морські секції газопроводу і 11 червня почалися роботи із заповнення трубопроводу газом.

Як відомо, німецький канцлер Ангела Меркель не збирається займати політичні посади після завершення своєї каденції у 2021 році.

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