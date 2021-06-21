Назрівають втрати через "Північний потік – 2". Скільки Україна заробляє на транзиті газу

Надходження до бюджету від прокачування палива порівнянні з кредитами МВФ, але менші за те, що привозять у країну заробітчани

Україна готується вести переговори про компенсації за втрату транзиту газу через "Північного потоку – 2". У зв'язку з цим загострилося питання – а скільки насправді країна заробляє на прокачування блакитного палива.

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Формально, за контрактом від 2019 року, обсяг транзиту газу з Росії в 2020 році мав скласти 65 млрд куб. м, в 2021-му і в наступні роки – по 40 млрд кубометрів. Передбачалося, що за 5 років Україна отримає від Росії в оплату транзиту близько 7 млрд доларів (хоча оптимісти називали і цифру 15 млрд дол.).

Фактично в 2020-му сума надходжень в Україну від транзиту газу склала понад 2 млрд доларів. З цього року розмір плати зменшиться, оскільки скоротилися обсяги.

Чи багато це

Півтора-два мільярди доларів – гроші, звичайно, серйозні. Це фактично місячний бюджет України. Для порівняння: 2,2 млрд доларів Україна планувала отримати за весь 2021 рік у МВФ. 2,5 млрд доларів – розмір військової допомоги, яку надали Україні США з 2014 року.

Але в водночас, в порівнянні з іншими джерелами надходження грошей в країну, суми від транзиту не такі вже значні. Наприклад, українські заробітчани тільки за 5 місяців цього року перевели в Україну близько 4 млрд доларів – ця сума порівнянна з трирічною платою за транзит.

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При цьому експерти вважають, що в разі зупинки транзиту втрати України будуть більш значними. На їхню думку, компенсація повинна також включати в себе втрачений дохід, витрати на демонтаж інфраструктури, перекваліфікацію працівників, працевлаштування. І це, за прикидками експертів, в цілому це буде не менше 200-300 млрд доларів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що якщо "Північний потік – 2" буде завершений, Україна втрачатиме близько 3 млрд доларів на рік:

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін натякнув на умова продовження транзиту газу по українській ГТС.