Грядут потери из-за "Северного потока – 2". Сколько Украина зарабатывает на транзите газа

Поступления в бюджет от прокачки топлива сравнимы с кредитами МВФ, но меньше, чем привозят в страну заробитчане

Украина готовится вести переговоры о компенсации за потерю транзита газа из-за "Северного потока – 2". В связи с этим обострился вопрос – а сколько на самом деле страна зарабатывает на прокачке голубого топлива.

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Формально, по контракту от 2019 года, объем транзита газа из России в 2020 году должен был составить 65 млрд куб. м, в 2021-м и в последующие годы – по 40 млрд кубометров. Предполагалось, что за пять лет Украина получит от России в оплату транзита порядка 7 млрд долларов (хотя оптимисты и называли цифру 15 млрд долл.).

По факту в 2020-м сумма поступлений в Украину от транзита газа составила более 2 млрд долларов. С этого года размер платы уменьшится, поскольку сократились объемы.

Много ли это

Полтора-два миллиарда долларов – деньги, конечно, серьезные. Это фактически месячный бюджет Украины. Для сравнения: 2,2 млрд долларов Украина планировала получить за весь 2021 год от МВФ. 2,5 млрд долларов – размер военной помощи, которую предоставили Украине США с 2014 года.

Но в то же время, по сравнению с другими источниками поступления денег в страну, суммы от транзита не такие уж значительные. Например, украинские заробитчане только за пять месяцев этого года перевели в Украину порядка 4 млрд долларов – эта сумма сопоставима с трехлетней платой за транзит.

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При этом эксперты считают, что в случае остановки транзита потери Украины будут более значительными. По их мнению, компенсация должна также включать в себя потерянный доход, расходы на демонтаж инфраструктуры, переквалификацию работников, трудоустройство. И это, по прикидкам экспертов, в целом это будет не менее 200-300 млрд долларов.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что если "Северный поток – 2" будет завершен, Украина будет терять около 3 млрд долларов в год:

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин намекнул на условие продолжения транзита газа по украинской ГТС.