Якою буде ціна газу та електрики для українців: в Кабміні озвучили важливі цифри

З 1 травня в Україні запрацюють нові умови на ринку газу. Всі газопостачальні компанії запустили річний продукт, коли ціна "блакитного" палива протягом року залишатиметься незмінною.

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Про це в середу, 28 квітня, на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, для більшості українців ціна "блакитного" палива становитиме трохи менш як 8 грн за куб. м.

"Восени і взимку це убезпечить споживачів від різких стрибків цін, оскільки встановлені ціни підвищувати заборонено. Водночас ми розраховуємо, що газопостачальні компанії, можливо, знизять ціни на свої річні продукти, коли ціна газу на ринку традиційно піде на спад", – зауважив глава уряду.

Також стало відомо, що ціна електроенергії для побутових споживачів залишається 1,68 грн за кВт⋅год. Шмигаль розповів, що Кабмін продовжить механізм дії ПСО (покладання спецобов'язків. – Ред.) до 30 червня.

Окрім того, нові правила встановлюють, що державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" продаватимуть електроенергію безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП "Гарантований покупець".

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Нагадаємо, після 31 березня пільговий тариф на електроенергію зберегли на рівні 1,68 грн за кВт⋅год. Тобто державна компанія "Енергоатом" продовжила поставки електрики для населення за пільговою ціною.

Таке повідомлялося, що з 1 січня 2021 в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅год за місяць. З цієї дати діє єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅год.

Навіть після цього підвищення ціна за електрику залишилася приблизно удвічі нижчою за реальну ринкову вартість.

Раніше у Верховній Раді також пояснювали, навіщо зрівнювати ціну електрики для українців і промисловості.

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