Пільговий тариф на електроенергію 1,68 грн поки зберегли

У Кабміні впевнені, що "Енергоатом" все одно отримає необхідні кошти

Ціну на електроенергію після 31 березня зберегли на рівні 1 грн 68 коп. за кВт⋅год. Тобто державна компанія "Енергоатом" продовжить поставки електрики для населення за пільговою ціною.

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Таке рішення підтримав Кабінет міністрів України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Водночас ми дозволили "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дозволить компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування атомних електростанцій", – зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, з 1 січня 2021 в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅год на місяць. З цієї дати діє єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅год.

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Навіть після цього підвищення ціна за електрику залишилася приблизно вдвічі нижчою за реальну ринкову вартість.

Раніше у Верховній Раді також пояснювали, навіщо зрівнювати ціну електрики для українців і промисловості.

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