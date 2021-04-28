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Какой будет цена газа и электричества для украинцев: в Кабмине озвучили важные цифры

28 апреля, 14:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Покупателей "голубого" топлива хотят уберечь от прыжков тарифов, выставляемых газопоставляющими компаниями

С 1 мая в Украине заработают новые условия на рынке газа. Все газопоставляющие компании запустили годовой продукт, когда цена "голубого" топлива в течение года будет оставаться неизменной.

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Об этом в среду, 28 апреля, на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, для большинства украинцев цена "голубого" топлива составит чуть мене 8 грн за куб. м.

"Осенью и зимой это убережет потребителей от резких прыжков цен, поскольку установленные цены повышать запрещено. В то же время мы рассчитываем, что газопоставляющие компании, возможно, снизят цены на свои годовые продукты, когда цена газа на рынке традиционно пойдет на спад", – заметил глава правительства.

Также стало известно, что цена электроэнергии для бытовых потребителей остается 1,68 грн за кВтч. Шмыгаль рассказал, что Кабмин продлит механизм действия ПСО (возложение спецобязанностей. – Ред.) до 30 июня.

Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель".

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Напомним, после 31 марта льготный тариф на электроэнергию сохранили на уровне 1,68 грн за кВтч. То есть государственная компания "Энергоатом" продолжила поставки электричества для населения по льготной цене.

Таке сообщалось, что с 1 января 2021 в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВтч в месяц. С этой даты действует единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВтч.

Даже после этого повышения цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

Ранее в Верховной Раде также объясняли, зачем уравнивать цену электричества для украинцев и промышленности.

Видео: Сегодня

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