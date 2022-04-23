Як правильно переказати гроші за кордон — пояснення НБУ

Українці дозволили здійснювати транзакції з картки на картку та quasi cash операції

У НБУ пояснили, як переказувати гроші за кордон під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України нагадав, як відправити гроші за кордон та суми встановлених лімітів на грошові операції під час війни.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

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Зазначається, що українці можуть здійснювати так звані Р2Р-переклади та операції quasi cash. Але існують певні ліміти.

Р2Р-переклади – це переказ грошей з карти на карту. Гроші можна відправляти, наприклад, родича, які через війну були змушені виїхати за кордон. Для таких переказів встановлено ліміт у межах таких сум:

100 тис. грн на місяць – з гривневої картки;

100 тис. грн на місяць (3 тис. дол) – з валютної картки.

Якщо ж у вас є і гривнева, і валютна картки, то ви можете переказувати загалом до 200 тис. грн щомісяця.

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В той же час quasi cash – це для поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплати дорожніх чеків, купівлі віртуальних активів та інше. Для таких видів платежів також діє ліміт у сумі 100 тис. грн в еквіваленті (близько 3 тис. дол) на місяць. Грошові перекази в рамках quasi cash доступні лише на валютний рахунок.

При цьому в НБУ зазначають, що ліміт у розмірі 100 тис. грн з валютних карток – загальний для P2P-переказів та операцій quasi cash.

"Тобто, якщо ви вже перевели зі своєї української валютної картки на картку за кордоном 100 тис. грн в еквіваленті, то здійснити цього місяця операції quasi cash ви вже не зможете", – йдеться у повідомленні.

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Водночас НБУ зняв обмеження на перекази за кордон для оплати видатків, пов'язаних зі смертю, лікуванням громадян, транспортуванням хворих та оплати навчання на рахунки навчальних закладів. Такі перекази не обклали лімітів.

Також фізособам дозволили переводити до 400 тис. грн на місяць, які можна витратити на низку військових товарів. Обмеження насамперед зняли для сприяння волонтерській діяльності.

Які обмеження досі діють?

Нещодавно НБУ запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції громадян. Зроблено це для того, щоби скасувати непродуктивний відтік капіталу із країни під час воєнного стану.

Тепер фізособи зможуть здійснювати операції quasi cash, з використанням лише власної іноземної валюти та в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). До таких операцій належать:

покупка криптовалют;

поповнення брокерських чи форекс-рахунків;

поповнення електронних гаманців;

покупка подарункових сертифікатів;

перекази на користь букмекерських компаній;

оплата дорожніх чеків.

Раніше ми також писали, що НБУ з асекретив важливу інформацію, а також розповідали про податкові послаблення, які діють під час війни.