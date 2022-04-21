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Для українців посилили валютні перекази: що змінилося

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 квітня, 13:49
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Розповідаємо, як зміниться процедура валютних переказів
НБУ ввів нові валютні обмеження: кого торкнеться
НБУ ввів нові валютні обмеження: кого торкнеться / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

національний банк України розпочав боротьбу з непродуктивним відпливом капіталу з країни у період воєнного стану, та ввів додаткові обмеження на транскордонні операції громадян.

Про це повідомляє прес-служб державного регулятора.

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Що змінилося

Повідомляється, що фізособам залишать можливість здійснювати операції quasi cash (квазі-кеш), з використанням лише власної іноземної валюти та в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-переклади.

До операцій quasi cash, за інформацією НБУ, належать:

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  • покупка криптовалют;
  • поповнення брокерських чи форекс-рахунків;
  • поповнення електронних гаманців;
  • покупка подарункових сертифікатів;
  • перекази на користь букмекерських компаній;
  • оплата дорожніх чеків.

Нацбанк також дозволив фізособам у межах окремого ліміту в 100 тис. грн на місяць робити транскордонні Р2Р-перекази з банківських рахунків у національній валюті. У цьому операції quasi cash з відповідних рахунків тимчасово недоступні.

Навіщо потрібні зміни

У Національному банку України зазначають, що запровадження правил покращили кон'юнктуру валютного ринку, "що є необхідною передумовою для послаблення обмежень і надалі, а також зменшення тиску на міжнародні резерви України".

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Зазначається, що значні обсяги купівлі валюти банками для розрахунків із міжнародними платіжними системами створюють певний додатковий тиск на валютний ринок.

Зокрема, у березні обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем склав 1,7 млрд доларів , а з початку квітня (станом на 18 квітня) – 0,9 млрд доларів.

Зміни НБУ торкнуться роботи платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків та оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть проводитись без обмежень.

Війна, кредити та банки

Нещодавно НБУ опублікував відкритий лист до українських банків, у якому закликав фінансові установи запроваджувати кредитні канікули або реструктурувати заборгованості для клієнтів.

Як пояснив заступник голови НБУ Ярослав Матузка, фінансовий стан багатьох споживачів погіршився – багато українців втратили роботу під час війни.

Тому банки, небанківські установи та колекторські компанії не повинні тиснути на громадян, які опинилися в незавидному становищі через війну.

Раніше ми розповідали, як українці витрачають гроші під час війни, і писали, чому банки блокують гроші на рахунках українців.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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