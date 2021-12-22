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Як отримати "тисячу Зеленського", коли вакцинувався за кордоном — розʼяснення Мінцифри

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
22 грудня, 20:21
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Допоможе в цьому питанні сімейний лікар
Вакцинований за кордоном українець зможе отримати свою тисячу гривень
Вакцинований за кордоном українець зможе отримати свою тисячу гривень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що вакцинувалися за кордоном, теж зможуть отримати "тисячу Зеленського". Для початку їм потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Про етапи цього процесу розповів Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, на брифінгу.

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Отримати ковід-сертифікат

Для цього українець повинен звернутися до свого сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення. Пред’явити там офіційно завірену довідку, яка підтверджує факт отримання 1-єї чи 2-х доз вакцини, зроблених за межами України.

На підставі цієї довідки лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров’я та роздрукує паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 (якщо було зроблено два щеплення).

Згенерувати сертифікат в "Дії"

Спершу потрібно оновити програму "Дія". Наступні кроки:

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  • перейти до послуги "єПідтримка";
  • пройти перевірку на відповідність вказаним критеріям;
  • відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок і отримати свої гроші.

"Вчора (21 грудня 2021 року) міністр охорони здоровʼя офіційно анонсував, що це системно запрацювало по всій країні ... В сімейного лікаря є всі технічні і нормативні можливості внести інформацію, а вам згенерувати сертифікат в "Дії", — заявив Михайло Федоров.

На що можна витратити кошти?

  • Придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

  • сходити у кінотеатр, театр, музей, концертний зал;

  • купити квитки для подорожей по Україні (авіа- та залізничні рейси).

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Раніше ми дізнавалися, на що українці найбільше тратять "тисячу Зеленського".

А також анонсували, що згодом отримати гроші можна буде і без "Дії".

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