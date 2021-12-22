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Как получить "тысячу Зеленского", когда вакцинировался за границей — разъяснение Минцифры

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 20:21
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Поможет в этом вопросе семейный доктор
Вакцинирован за границей украинец сможет получить свою тысячу гривен
Вакцинирован за границей украинец сможет получить свою тысячу гривен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые вакцинировались за границей, тоже смогут получить "тысячу Зеленского". Для начала им следует обратиться к семейному врачу.

Об этапах этого процесса рассказал Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, на брифинге.

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Для этого украинец должен обратиться к своему семейному врачу или в любой пункт вакцинации. Предъявить там официально заверенную справку, подтверждающую факт получения 1-й или 2-х доз вакцины, сделанных за пределами Украины.

На основании этой справки доктор внесет медицинскую запись в электронную систему здравоохранения и распечатает бумажное Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 (если были сделаны две прививки).

Сгенерировать сертификат в "Дії"

Для начала необходимо обновить программу "Дія". Следующие шаги:

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  • перейти к услуге "єПідтримка";
  • пройти проверку на соответствие указанным критериям;
  • открыть в онлайн банке виртуальный счет и получить свои деньги.

"Вчера (21 декабря 2021 года) министр здравоохранения официально анонсировал, что это системно заработало по всей стране ... У семейного врача есть все технические и нормативные возможности внести информацию, а вам сгенерировать сертификат в "Дії", — заявил Михаил Федоров.

На что можно потратить деньги?

  • Купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

  • сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал;

  • купить билеты для путешествий по Украине (авиа- и железнодорожные рейсы).

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Раньше мы узнавали, на что украинцы больше всего тратят "тысячу Зеленского".

А также анонсировали, что совсем скоро получить деньги можно будет и без "Дії".

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