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Як отримати грошову допомогу на поховання: куди і з чим звертатися

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 10:25
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Розповідаємо, що треба робити, щоб отримати допомогу на поховання пенсіонера, та на які суми розраховувати
Як отримати допомогу на поховання
Як отримати допомогу на поховання / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

В Україні люди можуть отримати фінансову допомогу на поховання померлої людини. Вона може бути різною для різних осіб.

У Пенсійному фонді розповіли, з чим і куди треба звертатися для отримання виплат для поховання пенсіонерів.

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Які документи потрібні та скільки можна отримати

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до будь-якого відділення Пенсійного фонду. Туди потрібно подати такі документи:

  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.

"Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства", – пояснили в ПФУ.

При цьому в законодавстві немає обмежень щодо строку подачі заяви на отримання допомоги.

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Виплати здійснюють особам, які поховали пенсіонера. Розмір виплати – двомісячна пенсія померлого.

"Якщо померла особа була "військовим" пенсіонером, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб", – йдеться у повідомленні.

Водночас важливо, що фінансову допомогу на поховання не дають у тому випадку, коли поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

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Скільки коштує поховати людину в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в різних містах ціни на ритуальні послуги відрізняються. Наприклад, у Києві та навколишніх населених пунктах ціна за похорон однієї людини стартує від 5 тис. грн.

Агентства ритуальних послуг зазвичай одразу пропонують так звані пакети, тобто набори послуг, які відрізняються залежно від кількості та якості. Детально про них, а також яких максимальних цін сягають ритуальні послуги в інших містах, читайте в нашому матеріалі.

Ми писали і про те, скільки коштує поховати людину в Польщі. Читайте також, хто може втратити пенсію під час війни.

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