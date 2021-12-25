Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на новорічні свята – графік

Список чергових відділень та розклад роботи поштових операторів на Різдво та Новий рік, дивіться у нашому матеріалі

Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на зимові свята / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 25 грудня в Україні почнеться ціла черга із новорічних свят, під час якої популярні поштові оператори можуть змінювати графік роботи.

"Сьогодні" дізнались, як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" під час новорічних та різдвяних свят та готові розповісти вам.

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Графік роботи "Нової пошти"

У прес-службі компанії повідомили, що графік роботи деяких відділень може відрізнятись, але загалом компанія працюватиме в такому режимі:

25 грудня – робота за звичайним графіком суботи;

27 грудня – робота за звичайним графіком;

31 грудня (п’ятниця) – робота відділень за розкладом суботи;

1 та 7 січня можна лише отримати завантажені в поштомати посилки, не працюватимуть кур’єри, відділення, нові посилки у поштомати завантажувати не будуть.

3 січня – відділення та кур’єрська доставка працюватимуть за графіком неділі.

Детальний погодинний розклад потрібного вам відділення можна подивитись за посиланням.

Графік роботи "Укрпошти"

"Укрпошта" повідомила, що у день святкування Різдва за григоріанським календарем, тобто 25 грудня, відділення працюватимуть, проте не всі, а лише чергові. Їх список можна знайти за посиланням.

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24 та 27 грудня "Укрпошта" працюватиме за звичайним графіком. Розкладу на 31, 1 та 7 число поки немає, ми повідомимо його, щойно він з’явиться у доступі. А ось 1 та 7 січня у компанії вихідний, проте очікується, що деякі відділення можуть працювати у черговому режимі. У решту днів відділення працюють у звичайному режимі.

"Сьогодні" також писали, як зміняться тарифи на доставку "Нової пошти" з 1 січня та чи можуть поштові оператори відмовити у відправленні через коробку.