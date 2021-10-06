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Кабмін виділив додаткові кошти Пенсійному фонду. На що підуть гроші

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 13:57
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За словами Шмигаля, це дозволить повністю покрити потреби у зв'язку з плановим підвищенням пенсій з 1 грудня
Додаткові гроші спрямують на індексацію пенсій відповідно до закону і доплати деяким категоріям
Додаткові гроші спрямують на індексацію пенсій відповідно до закону і доплати деяким категоріям / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін виділив додаткові 18,5 мільярдів гривень на пенсії для українців, адже вже у грудні зросте розмір мінімальних виплат для пенсіонерів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду.

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"Це дозволить повністю покрити потреби (Пенсійного фонду. – "Сьогодні") у зв'язку з плановим підвищенням пенсій з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв'язку з ростом мінімальної зарплати до 6500 грн. Відтак, мінімальна пенсія становитиме 2600 грн", – заявив на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців.

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У пояснювальній записці до проекту, зазначається, що додаткові видатки направлені на:

  • щомісячні доплати до пенсій військовослужбовців, поліцейських та інших категорій осіб згідно з постановою № 713 – 5,3 млрд грн;
  • індексацію пенсій відповідно до закону – 5,1 млрд грн;
  • підвищення пенсій чорнобильцям – 0,7 млрд. грн;
  • забезпечення мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю 1 групи в розмірі 2200 грн згідно з постановою № 748 – 0,1 млрд грн;
  • фінансування виплат особам з інвалідністю без поновлення довідки медично-соціальної експертизи (її дія автоматично продовжується на період карантину) – 2,7 млрд грн.

Зазначимо, що 5,7 млрд виділено з держбюджету за рахунок перерозподілу витрат, виділених Мінсоцполітики.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн людина).

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  • Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн людина);
  • від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн людина);
  • від 4001 до 5000 Грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн людина);
  • від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн людина);
  • більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. людина).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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