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Пенсионерам назначили доплаты. Кто может рассчитывать на надбавку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
5 октября, 06:00
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Повышение пенсионных выплат коснулось около миллиона пожилых людей
С 1 октября 2022 года запланировано повышение выплат пенсионерам от 70 до 75 лет
С 1 октября 2022 года запланировано повышение выплат пенсионерам от 70 до 75 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские пенсионеры получают доплаты к пенсии, сначала их назначили украинцам старше 80 лет, а сейчас и тем, кто старше 75.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Facebook.

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Он напомнил, что пенсионерам в возрасте 75-80 лет с 1 октября назначили ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 гривен. А украинцы в возрасте старше 80 лет уже получают надбавку в сумме 500 гривен.

Повышение коснулось около миллиона пожилых людей.

А с 1 октября 2022 года запланировано повышение выплат пенсионерам от 70 до 75 лет.

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Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

  • Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);
  • от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);
  • от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
  • от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
  • более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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