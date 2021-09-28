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Украинцам пересчитают пенсии. Кто получит прибавку

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 06:00
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На выплаты могут рассчитывать украинцы, у которых минимум 35 лет стажа
Максимальную пенсию получают единицы
Максимальную пенсию получают единицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат прибавку в размере 930 гривен.

Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

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Согласно официальным данным, с 1 декабря максимальная пенсия поднимется с 19 340 до 20 270 гривен. Это связано с повышением прожиточного минимума.

На такие выплаты могут рассчитывать украинцы, у которых минимум 35 лет стажа, а зарплата была выше среднего.

Отметим, что выплаты у большинства пенсионеров составляют около 3000 гривен. А максимальную пенсию получают единицы.

Средняя пенсия по Украине

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средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

  • Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);
  • от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);
  • от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
  • от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
  • более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Повышение выплат с 1 октября

По 400 гривен уже с 1 октября 2021-го добавят 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).
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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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