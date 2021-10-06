Кабмин выделил дополнительные средства Пенсионному фонду. На что пойдут деньги

По словам Шмыгаля, это позволит полностью покрыть потребности в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря

Дополнительные деньги направят на индексацию пенсий в соответствии с законом и доплаты некоторым категориям / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин выделил дополнительные 18,5 млрд гривен на пенсии для украинцев, ведь уже в декабре возрастет размер минимальных выплат для пенсионеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства.

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"Это позволит полностью покрыть потребности (Пенсионного фонда – "Сегодня") в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря. Повышение состоится в связи с ростом минимальной зарплаты до 6500 грн. Следовательно, минимальная пенсия составит 2600 грн", – заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев.

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В пояснительной записке к проекту отмечается, что дополнительные расходы направлены на:

ежемесячные доплаты к пенсиям военнослужащих, полицейских и других категорий человек согласно постановлению № 713 – 5,3 млрд грн;

индексацию пенсий в соответствии с законом – 5,1 млрд грн;

повышение пенсий чернобыльцам – 0,7 млрд грн;

обеспечение минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью 1 группы в размере 2200 грн согласно постановлению № 748 – 0,1 млрд грн;

финансирования выплат лицам с инвалидностью без обновления справки медико-социальной экспертизы (ее действие автоматически продлевается на период карантина) – 2,7 млрд грн.

Отметим, что 5,7 млрд выделено из госбюджета за счет перераспределения расходов, выделенных Минсоцполитики.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

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Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.