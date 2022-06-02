Ін’єкцій ботоксу більше не буде? У РФ салони краси жаліються на дефіцит

Росіяни можуть залишитись без ботулінотерапії через нестачу препарату в країні

Запаси імпортних препаратів зменшуються, лишається лише російський виробник / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У косметологічних клініках та салонах краси РФ можуть перестати робити популярні уколи ботоксу.

Як повідомили в російських ЗМІ, запасів ботоксу в країні все менше, а виробник – американська AbbVi припинила торгівлю з агресором ще у березні.

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Альтернативою стала продукція від Ipsen і Merz, але й вони поступово скорочують імпорт ботулотоксинів до РФ. Використовувати продукцію від місцевих виробників клініки не поспішають.

Росіяни будуть зі зморшками?

Для корекції обличчя в салонах краси використовують препарати з ботулотоксинами, а імпорт відповідної продукції до РФ у березні знизився втричі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, агресору постачали лише препарати від французької Ipsen та німецької Merz. Однак зараз їх продають відповідно на 30% та 3% менше.

За попередніми підрахунками косметологічних клінік, запасів ботоксу в РФ вистачить на три місяці. Якщо так продовжиться, невдовзі росіянам колотимуть препарати релатокс і міоток від місцевих виробників, але "лише у випадку серйозних перебоїв з постачанням з-за кордону" та зростання цін на імпортні товари.

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Хоч ціни на російські товари також невпинно зростають. І якщо ті самі продукти від Ipsen та Merz поки що продають за тією ж вартістю, то локальні препарати якраз подорожчали.

Чого ще меншає в РФ?

Окрім ін’єкцій краси, росіяни відчувають дефіцит товарів та послуг у багатьох сферах, що є наслідком війни в Україні та західних санкцій. Нещодавно стало відомо про зниження на 30% асортименту імпортного пива на російському ринку.

Населенню РФ продають більше місцевих марок, але для повного імпортозаміщення бракує компаній та брендів, які б займалися виготовленням алкогольних напоїв. Простіше кажучи, якісне преміальне пиво з ринку вийшло, а в магазини завезли дешеве пійло, ціна на яке також почала зростати.

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Постачання своєї продукції в Росію зупинили провідні пивовари Бельгії, Нідерландів та Великої Британії. На ринку ще залишаються виробники з Чехії та Німеччини. Ще в березні з російського ринку вийшли компанії:

Carlsberg Group;

Heineken;

Plzensky Prazdroj (бренди Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus);

Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar);

Staropramen;

Bernard.

Раніше "Сьогодні" писали, що населенню Росії продають залишки закордонних автомобілів за ціною, найвищою на світовому ринку. Дізнайтеся, що буде з видобутком російської нафти після запровадження часткового ембарго.