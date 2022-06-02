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Инъекций ботокса больше не будет? В РФ салоны красоты жалуются на дефицит

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 12:41
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Россияне могут остаться без ботулинотерапии из-за нехватки препарата в стране
Запасы импортных препаратов уменьшаются, остается только российский производитель
Запасы импортных препаратов уменьшаются, остается только российский производитель / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В косметологических клиниках и салонах красоты РФ могут перестать делать популярные уколы ботокса.

Как сообщили в российских СМИ, запасов ботокса в стране все меньше, а производитель – американская AbbVi прекратила торговлю с агрессором еще в марте.

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Альтернативой стала продукция от Ipsen и Merz, но они постепенно сокращают импорт ботулотоксинов в РФ. Использовать продукцию от местных производителей клиники не торопятся.

Россияне будут с морщинами?

Для коррекции лица в салонах красоты используют препараты с ботулотоксинами, а импорт соответствующей продукции в РФ в марте снизился втрое. После полномасштабного вторжения России в Украину агрессору поставляли только препараты от французской Ipsen и немецкой Merz. Однако сейчас их продают соответственно на 30% и 3% меньше.

По предварительным подсчетам косметологических клиник, запасов ботокса в РФ хватит на три месяца. Если так продолжится, вскоре россиянам будут колоть препараты релатокс и миоток от местных производителей, но только в случае "серьезных перебоев с поставками из-за рубежа" и роста цен на импортные товары.

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Хотя цены на российские товары тоже постоянно растут. И если те же продукты от Ipsen и Merz пока продают по той же стоимости, то локальные препараты как раз подорожали.

Чего еще меньше в РФ?

Кроме инъекций красоты, россияне испытывают дефицит товаров и услуг во многих областях, что является следствием войны в Украине и западных санкций. Недавно стало известно о снижении на 30% ассортимента импортного пива на российском рынке.

Населению РФ продают больше местных марок, но для полного импортозамещения не хватает компаний и брендов, занимающихся изготовлением алкогольных напитков. Проще говоря, качественное премиальное пиво с рынка ушло, а в магазины завезли дешевое пойло, цена на которое тоже начала расти.

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Поставки своей продукции в Россию приостановили ведущие пивовары Бельгии, Нидерландов и Великобритании. На рынке еще остаются производители из Чехии и Германии. Еще в марте с российского рынка вышли компании:

  • Carlsberg Group;
  • Heineken;
  • Plzhensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus);
  • Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar);
  • Staropramen;
  • Бернард.

Ранее "Сегодня" писали, что населению России продают остатки зарубежных автомобилей по цене, самой высокой на мировом рынке. Узнайте, что будет с добычей российской нефти после введения частичного эмбарго.

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