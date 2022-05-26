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Питимуть лише "шмурдяк": в РФ скорочується кількість брендів іноземного пива

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 12:10
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Санкції Заходу проти РФ зачепили найголовніше – сферу алкогольних напоїв, яких там суттєво поменшає
Алкогольний ринок РФ тепер все більше залежатиме від "імпортозаміщення"
Алкогольний ринок РФ тепер все більше залежатиме від "імпортозаміщення" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Геополітична криза", як величають у Росії розв’язання війни проти України та санкції провідних країн, призвела до проблем з логістикою та різкого падіння кількості імпортного пива на місцевому ринку.

Російські медіа з посиланням на дослідження аналітиків NielsenIQ заявили, що в квітні на 30% скоротилася частка пива іноземних виробників, яка є у продажу, якщо порівнювати з квітнем 2021 року.

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Населенню РФ стали продавати локальні марки – їхня частка на ринку зросла з 1,8% до 5,9% за рік.

Імпортозаміщення не працює?

Відповідно до звітів, після виходу іноземних брендів пива з російського ринку, суттєвого розширення пропозиції місцевому населенню не було. Водночас це призвело до скорочення частки преміального сегмента у сфері. Простіше кажучи, росіянам почали продавати більше пива низької якості за відповідною ціною.

Зокрема, постачання своєї продукції в Росію зупинили провідні пивовари Бельгії, Нідерландів та Великої Британії. На ринку ще залишаються виробники з Чехії та Німеччини. Ще в березні із російського ринку вийшли компанії:

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  • Carlsberg Group;
  • Heineken;
  • Plzensky Prazdroj (бренди Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus);
  • Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar);
  • Staropramen;
  • Bernard.

Шмурдяк втридорога

Але вже зараз спеціалісти відмічають, що любителям пива розливні напої продаватимуть менше – у ходу буде здебільшого пляшкове, що пов’язано з ускладненнями оформлення товару на митниці та подорожчанням логістики.

Ціни на пиво у роздріб, навіть локальне, також піднялися в РФ. Якщо раніше в барах і ресторанах продавали склянку напою, в середньому, за 29,9 рубля (14,53 грн) зі знижками, то зараз вартість зросла до 40 рублів (19,44 грн). Кількість назв дешевого пива, яке можна купити в магазині, скоротилося з 10 до 1-2 позицій.

Інший антирекорд

Окрім пива, населення Росії позбулося й нормальних автомобілів. Міжнародні корпорації через війну в Україні вийшли з ринку, а залишки імпортних машин дилери продають за цінами, вищими ніж будь-де в світі.

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Наприклад, популярний корейський седан Hyundai Solaris у Китаї продають за 327 тис. грн, у США – за 490 тис. грн, а в РФ населення змушене платити вдвічі більше – 729 тис. грн.

Аналогічна ситуація з кросовером Renault Duster, який у нормальних країнах збувають за 500-650 тис. грн, а в РФ – за 862 тис. грн. Ще дорожче реалізують кросовер Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan і японський бестселер – Toyota RAV4.

Раніше "Сьогодні" розповідали, на які виплати у травні-червні все ще можуть розраховувати переселенці. Дізнайтеся також, скільки людей у світі, за прогнозами, голодуватимуть через війну РФ проти України.

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