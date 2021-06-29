Де в Україні жити добре. ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

Середня зарплата в Україні зросла / Фото: Сьогодні

Середня заробітна плата в Україні в травні 2021 року склала 13 499 грн. За останні 12 місяців – в порівнянні з травнем 2020 року – розмір зарплати збільшився на 28,1%. У той же час в порівнянні з квітнем 2021 середня зарплата знизилася на 0,3%.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Динаміка зарплати. Фото: Держстат

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

Київ – 19 287 грн; Донецька область – 14 457 грн; Київська область – 13 850; Запорізька область – 13 472 грн; Дніпропетровська область – 13 460.

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5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

Волинська область – 10890 грн; Кіровоградська область – 10 903 грн; Чернівецька область – 10 941 грн; Херсонська область – 11 113 грн; Чернігівська область – 11 182.

В цілому середня зарплата в травні 2021 року було в 2,3 рази вище мінімальної, яка становить 6000 гривень.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижче, ніж у Польщі та Словаччині.

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