Русский
$ 27,4
32,74
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Де в Україні жити добре. ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

29 червня 2021 16:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Найвища середня зарплата в Києві, а найменше платять в Волинській області, свідчать дані Держстату

Середня зарплата в Україні зросла

Середня зарплата в Україні зросла / Фото: Сьогодні

Середня заробітна плата в Україні в травні 2021 року склала 13 499 грн. За останні 12 місяців – в порівнянні з травнем 2020 року – розмір зарплати збільшився на 28,1%. У той же час в порівнянні з квітнем 2021 середня зарплата знизилася на 0,3%.

Реклама

Про це повідомила Державна служба статистики.

Динаміка зарплати. Фото: Держстат

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

  1. Київ – 19 287 грн;
  2. Донецька область – 14 457 грн;
  3. Київська область – 13 850;
  4. Запорізька область – 13 472 грн;
  5. Дніпропетровська область – 13 460.
Реклама

Читайте також: Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у третьому кварталі

5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

Не пропусти!
Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Україна vs Швеція на Євро-2020
  1. Волинська область – 10890 грн;
  2. Кіровоградська область – 10 903 грн;
  3. Чернівецька область – 10 941 грн;
  4. Херсонська область – 11 113 грн;
  5. Чернігівська область – 11 182.

В цілому середня зарплата в травні 2021 року було в 2,3 рази вище мінімальної, яка становить 6000 гривень.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижче, ніж у Польщі та Словаччині.

Журналісти "Сьогодні" розбиралися, які є сезонні роботи, і скільки там можна заробити:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу
Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажуЕкономіка
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тиждень
Санкційний удар Зеленського по РФ і нова ціна на газ – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
На пенсію –
На пенсію – "автоматом". Чи можна працювати з електронною трудовою після досягнення пенсійного вікуЕкономіка
Долар пішов на зліт! Злетить?
Долар пішов на зліт! Злетить?Фінанси
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти