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"Газпром" анонсував поставки газу до Європи через "Північний потік – 2"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
2 вересня, 13:26
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Доставити перший газ на європейський ринок можуть вже цього року
"Північний потік - 2" побудований від компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини/Фото: колаж "Сьогодні"
"Північний потік - 2" побудований від компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини/Фото: колаж "Сьогодні"

У російському "Газпромі" заявили, що перші поставки газу через "Північний потік – 2" можуть початися в опалювальному сезоні цього року.

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Про це повідомляє "Інтерфакс.Росія".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо доставити перший газ газопроводом "Північний потік – 2" на європейський ринок", – сказав голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Зазначимо, що "Північний потік – 2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік побудований від компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини. Загальна протяжність газопроводу 2460 км.

"Північний потік – 2" програв суд в Німеччині

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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