Газ для народу по-новому: відповіді на 10 головних запитань

По скільки з 1 травня газ для українців і як платити за нього менше

/ Фото: Сьогодні

З 1 травня українці повинні платити за природний газ більше і використовувати його за новими правилами – почали діяти зміни, прийняті Нацкомісією з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Як нововведення вплинуть на суми в платіжках за газ, як заощадити і в яких випадках варто міняти свого постачальника на більш дешевого, розібрався сайт "Сегодня".

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Наші експерти: співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Що змінилося з 1 травня?

Відповідно до Постанови НКРЕКП № 572 від 07.04.2021 р, всі постачальники газу з 1 травня 2021 року встановили базові річні тарифи на газ для побутових споживачів. Тарифи не повинні підвищуватися до 30 квітня 2022 року незалежно від вартості газу на ринку, але можуть бути знижені за рішенням постачальника на якийсь період, якщо газ подешевшає. Нині в Україні понад 60 постачальників газу. Їхній список є на сайті НКРЕКП (https://www.nerc.gov.ua/) в розділі "Ліцензійний реєстр НКРЕКП".

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Які наразі тарифи на газ?

Найнижчий тариф – 7,88 грн/куб. м без урахування плати за доставку, найвищий – 13,5 грн/куб. м. У більшості операторів тарифи знаходяться в коридорі 7,96-7,99 грн/куб. м. Плата за доставку не може бути вищою за 2,15 грн/куб. м газу, найменша на сьогодні – 0,372 грн/куб. м. Але для переважної більшості споживачів ціна газу виявиться близько 10 грн/куб. м. Нагадаємо, рішенням Кабміну на січень-березень 2021 року було встановлено спеціальну максимальну ціну на газ – не вище 6,99 грн/куб. м (без доставки), яку багато постачальників зберегли і в квітні.

Чи можливе зниження ціни на газ влітку?

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Так, окремі оператори можуть тимчасово знизити тарифи, щоб залучити нових клієнтів. Але, на думку Дмитра Марунича, таке можливо тільки за умови, що газ на європейському ринку подешевшає приблизно вдвічі. Нині на євроринку ціна в перерахунку – близько 10 грн/куб. м, що унеможливлює конкуренцію з постачальниками, які продають газ українського видобутку, його собівартість 2,5-2,6 грн/куб. м. Олег Пендзин каже, що в Європі попит на газ досі залишається значним через холодну зиму, спустошені газосховища і пізню весну, звідси і висока ціна.

Як будуть змінюватися тарифи цього року?

Швидше за все, ніяк. Справа в тому, що всі побутові споживачі газу, які раніше не уклали індивідуальний контракт із постачальником, з 1 травня автоматично були їм переведені на річні договори з фіксованою ціною. Тобто, доведеться платити "за куб" в середньому 10 грн. Це на 1,5-2 грн більше, ніж було в січні-квітні.

"Ціни на євроринку знизяться наполовину не раніше липня-серпня, – очікує Олег Пендзин. – Але не факт, що українські оператори ринку, які мають річні контракти з побутовими споживачами за фіксованою ціною, проявлять щедрість і зменшать тарифи. Масовим таке явище точно не буде, хіба що в рамках маркетингової політики окремих компаній, для збільшення числа своїх споживачів".

Чи можна відмовитися від річного договору?

Так, газові компанії пропонують місячні, квартальні та піврічні контракти на поставку газу. Поки розцінки майже у всіх не відрізняються від річних, але, якщо влітку газ подешевшає, споживачам є сенс перейти на комерційний контракт.

Як змінити річний договір на більш короткостроковий?

Для цього потрібно подати заявку, вибравши один із способів:

- відправити звичайний лист на юридичну адресу постачальника;

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- відправити e-mail;

- оформити заявку на сайті постачальника;

- повідомити оператору call-центру постачальника;

- подати заявку через чат-бот або мобільний додаток.

За який час постачальник повинен дати відповідь?

Постачальник повинен протягом 15 днів підтвердити отримання нової заявки від споживача і не пізніше ніж через три робочих дні повідомити споживача про перехід на інший контракт. Якщо він відмовляє в переході на інший контракт, то повинен повідомити про це не пізніше 10 днів після отримання заявки.

Кому вигідні комерційні контракти?

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Тим, хто не в опалсезон споживає значні обсяги газу, наприклад, гріє ним воду. Тобто, більшості українців, які використовують газ тільки для приготування їжі на газплиті, особливо зекономити не вдасться.

Які мінуси комерційних контрактів?

Якщо зараз при річному контракті споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент, то при комерційною ціною такого права у нього може і не бути до закінчення контракту. Також газкомпанія має право збільшити тариф за комерційним контрактом, попередивши про це споживача за місяць. Тобто, можна виграти, а можна програти. У зв'язку з цим Дмитро Марунич радить укладати щомісячні контракти з можливістю автоматичного продовження, якщо жодна зі сторін не прийняла інше рішення.

Чи можуть змінювати умови договору або постачальника газу одержувачі субсидій?

Так, як і ті, хто субсидій не отримує, механізм переходу однаковий. Але при цьому треба не мати боргів по оплаті. Про заміну оператора в орган Мінсоцполітики повідомляти не потрібно, постачальник зобов'язаний це зробити самостійно. Втім, наші експерти радять підстрахуватися і повідомити, щоб не відібрали субсидію.

Про те, яка тепер ціна газу у регіонах, дивіться в сюжеті.