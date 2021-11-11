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Evergrande офіційно зазнав дефолту: китайського забудовника-гіганта з’їли мільярдні борги

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 10:50
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Китайська компанія-забудовник Evergrande не змогла розплатитися зі своїми боргами і зазнала краху
Китайський забудовник Evergrande офіційно зазнав дефолту
Китайський забудовник Evergrande офіційно зазнав дефолту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Китайська компанія-гігант China Evergrande Group знову не заплатила вчасно відсотки за облігаціями. Тепер один з інвесторів – Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готує процедуру банкрутства забудовника.

Про дефолт Evergrande повідомляє Deutsche Markt Screening Agentur GmbH (DMSA) у своєму прес-релізі.

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У документі DMSA пишуть, що їх компанія інвестує в ці облігації і не отримувала жодних обіцяних відсотків до кінця пільгового періоду.

"Зараз DMSA готує процедуру банкрутства Evergrande і закликає всіх інвесторів в облігації приєднатися до неї", – зазначається у прес-релізі.

У прес-релізі заявляють, що у вересні Evergrande не виплатив відсотки за двома видами облігацій і мав на це 30-денний пільговий період, який сплив у жовтні.

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"Однак незадовго до закінчення пільгового періоду громадськість ввели в оману чутки про нібито виплату відсотків. Міжнародні ЗМІ також сприйняли чутки як належне. Лише DMSA на той момент вже визнало дефолт і довело в дослідженні, що банкрутство Evergrande, найбільш заборгованої корпорації у світі, може в кінцевому підсумку призвести до краху світової фінансової системи", – пише DMSA.

За даними DMSA, їх думку підтвердив Центробанк США і вказав про небезпеку від краху Evergrande для світової фінансової системи у своєму останньому звіті.

Загальна заборгованість за облігаціями Evergrande становить 148,13 млн доларів.

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Проблема для Evergrande полягає і в тому, що усі 23 облігації в обігу мають застереження про перехресний дефолт.

Тобто, якщо не виплатити одну облігацію, то такий саме статус автоматично отримують і інші 22, що врешті решт і призводить до банкрутства.

"Як тільки суд відкриє провадження у справі про банкрутство, Evergrande також буде офіційно банкрутом – і це лише питання днів", – зазначили в DMSA.

Дефолт Evergrande позначиться на Україні?

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, чи може крах китайського-гіганта якось вплинути на економічну ситуацію в Україні та світі.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, Україна тісно пов’язана з КНР торговими зв’язками і експортує туди метал та залізну руду.

"Якщо обсяги будівництва у Китаї сильно сповільняться, то попит на метал у світі зменшиться, а це для нас дійсно погано", – зазначив експерт.

А от інвестиційний аналітик Сергій Фурса вважає, що китайский уряд свідомо веде компанію до дефолту.

Раніше ми писали, що намагаючись врятуватись від дефолту, Evergrande почала розпродавати свої головні активи за безцінь.

А також повідомляли, що Нацбанк погіршив прогноз зростання українського ВВП.

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