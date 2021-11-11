Evergrande официально потерпел дефолт: китайского застройщика-гиганта съели миллиардные долги

Китайская компания-застройщик Evergrande не смогла расплатится со своими долгами и потерпела крах

Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Китайская компания-гигант China Evergrande Group снова не заплатила вовремя проценты по облигациям. Теперь один из инвесторов – Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готовит процедуру банкротства застройщика.

О дефолте Evergrande сообщает Deutsche Markt Screening Agentur GmbH (DMSA) в своем пресс-релизе.

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В документе DMSA пишут, что компания инвестирует в эти облигации и не получала никаких обещанных процентов до конца льготного периода.

"Сейчас DMSA готовит процедуру банкротства Evergrande и призывает всех инвесторов в облигации присоединиться к ней", – отмечается в пресс-релизе.

В пресс-релизе заявляют, что в сентябре Evergrande не выплатил проценты по двум видам облигаций и имел на это истекший в октябре 30-дневный льготный период.

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"Однако незадолго до окончания льготного периода общественность ввели в заблуждение слухи о якобы выплате процентов. Международные СМИ также восприняли слухи как должное. Лишь DMSA на тот момент уже признало дефолт и доказало в исследовании, что банкротство Evergrande, наиболее задолженной корпорации в мире, может в конечном счете привести к краху мировой финансовой системы", – пишет DMSA.

По данным DMSA, их мнение подтвердил Центробанк США и указал об опасности краха Evergrande для мировой финансовой системы в своем последнем отчете.

Общая задолженность по облигациям Evergrande составляет 148,13 млн долларов.

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Проблема для Evergrande заключается и в том, что все 23 облигации в обращении имеют оговорку о перекрестном дефолте.

То есть, если не выплатить одну облигацию, то такой же статус автоматически получают и другие 22, что в конце концов и приводит к банкротству.

"Как только суд откроет производство по делу о банкротстве, Evergrande также будет официально банкротом – и это лишь вопрос дней", – отметили в DMSA.

Дефолт Evergrande отразится на Украине?

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, может ли крах китайского-гиганта как-то повлиять на экономическую ситуацию в Украине и мире.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Украина тесно связана с КНР торговыми связями и экспортирует металл и железную руду.

"Если объемы строительства в Китае сильно замедлятся, то спрос на металл в мире снизится, а это для нас действительно плохо", – отметил эксперт.

А вот инвестиционный аналитик Сергей Фурса считает, что китайское правительство сознательно ведет компанию к дефолту.

Раньше мы писали, что пытаясь спастись от дефолта, Evergrande начала распродавать свои главные активы за бесценок.

А также сообщали, что Нацбанк ухудшил прогноз по росту украинского ВВП.