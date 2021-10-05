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На грани краха: китайская компания-гигант Evergrande распродает главные активы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
5 октября, 13:10
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Китайский гигант Evergrande пытается спастись от дефолта: инвесторы за бесценок скупают акции
Торги акциями Evergrande на бирже в Гонконге приостановлены - причина
Торги акциями Evergrande на бирже в Гонконге приостановлены - причина / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 4 октября, Гонконгская биржа приостановила торги акций китайской компании-гиганта Evergrande, которая оказалась на грани банкротства.

Об этом пишет "Forbes".

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Причиной приостановки торгов стали слухи о вероятном соглашении, в рамках которого данный гигант на рынке недвижимости продаст свой самый дорогой актив – Evergrande Property Services Group.

Торги акциями этой компании по управлению недвижимостью китайская биржа также остановила.

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Таким образом Evergrande пытается рассчитаться с долгами, которых у нее более 300 млрд. долларов и это хороший знак для кредиторов и инвесторов.

Если компания не выполнит свои долговые обязательства в течение 30 дней ее ждет дефолт.

Поэтому инвесторы начинают скупать акции Evergrande по чрезвычайно низким ценам.

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Чем это опасно?

Ранее, "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, может ли Evergrande повторить сценарий американского банка Lehman Brothers, который привел к мировому кризису в 2008 году.

Инвестиционный аналитик Сергей Фурса считает, что китайские власти целенаправленно ведет компанию к дефолту и ситуация является полностью контролируемой.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что ситуация в Китае не может существенно повлиять на мировую экономику.

24 сентября власти Китая заявили, что нанесет тяжелый удар по криптовалюта и запретила все транзакции через нее.

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