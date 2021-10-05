На грани краха: китайская компания-гигант Evergrande распродает главные активы

В понедельник, 4 октября, Гонконгская биржа приостановила торги акций китайской компании-гиганта Evergrande, которая оказалась на грани банкротства.
Об этом пишет "Forbes".
Причиной приостановки торгов стали слухи о вероятном соглашении, в рамках которого данный гигант на рынке недвижимости продаст свой самый дорогой актив – Evergrande Property Services Group.
Торги акциями этой компании по управлению недвижимостью китайская биржа также остановила.
Таким образом Evergrande пытается рассчитаться с долгами, которых у нее более 300 млрд. долларов и это хороший знак для кредиторов и инвесторов.
Если компания не выполнит свои долговые обязательства в течение 30 дней ее ждет дефолт.
Поэтому инвесторы начинают скупать акции Evergrande по чрезвычайно низким ценам.
Чем это опасно?
Ранее, "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, может ли Evergrande повторить сценарий американского банка Lehman Brothers, который привел к мировому кризису в 2008 году.
Инвестиционный аналитик Сергей Фурса считает, что китайские власти целенаправленно ведет компанию к дефолту и ситуация является полностью контролируемой.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что ситуация в Китае не может существенно повлиять на мировую экономику.
24 сентября власти Китая заявили, что нанесет тяжелый удар по криптовалюта и запретила все транзакции через нее.