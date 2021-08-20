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Це погане кіно, де відомий фінал – Зеленський пояснив невдоволення "Північним потоком – 2"

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
20 серпня, 10:01
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Президент України розкритикував підхід західних партнерів до питання запуску російського газопроводу
Володимир Зеленський не згоден з підходом Німеччини і США до питання "Північного потоку - 2"
Володимир Зеленський не згоден з підходом Німеччини і США до питання "Північного потоку - 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS

Україна не задоволена угодою Німеччині і США про "Північний потік – 2". Тому питання запуску російського газопроводу буде піднято на переговорах президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена 31 серпня. При цьому сам проєкт "Північний потік – 2" схожий на "погане кіно" – всі глядачі вже знають фінал.

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Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Новій Газеті та Funke Media. Зеленський нагадав, що проєкт загрожує не лише Україні, а й усій Європі.

"Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream 2, друга частина. Ти знаєш, в принципі, чим закінчиться. Європейці, в принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимося це кіно і віримо, що воно якось по-іншому закінчиться. А воно не закінчується по-іншому, тому що це кіно, його вже зняли", – сказав Зеленський.

За його словами, що "Північний потік – 2" – це "формат" зброї, а тому позиція Німеччини і США не задовольняє Україну.

"Україна буде робити все... Тут поставимо крапки, а там вже кожен зрозуміє, як захоче", – сказав Зеленський.

Рекордні ціни на газ

Біржова ціна на природний газ в Європі на початку серпня досягла 585 доларів за тисячу кубометрів. До зростання цін призводить нестача блакитного палива – поставки газу не ростуть в той час, як підвищується споживання і вже давно пора формувати запаси на зиму.

Обсяги російського палива в ЄС знижуються через газового шантажу Кремля. За словами глави "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, таким чином Кремль домагається зростання цін на газ в Європі, а також вибиває у західних партнерів вигідні умови сертифікації газопроводу "Північний потік – 2".

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Нагадаємо:

  • "Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. Зараз проєкт готовий на 99%.
  • Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу.
  • Після завершення будівництва другої нитки буде потрібно ще кілька місяців на сертифікацію газопроводу. Тільки після цього по ньому зможуть пустити газ. У РФ упевнені, що це відбудеться до кінця року.
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що "Північний потік – 2" добудують 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. У компанії-операторі Nord Stream 2 ці плани не підтвердили.
  • За розрахунками "Газпрому", до кінця 2021 року поставки по "Північному потоку – 2" можуть скласти 5,6 млрд кубометрів газу.

Більше фактів про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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