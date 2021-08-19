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Мільярди кубометрів: скільки Росія хоче закачати газу за перший рік роботи "Північного потоку – 2"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
19 серпня, 21:36
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Через помилкові заяви про нібито початок отримання газу з "Північного потоку – 2" в Європі на 10% впали ціни на газ
"Газпром" спрогнозував обсяги постачань газу по "Північному потоку - 2". Колаж: "Сьогодні"
"Газпром" спрогнозував обсяги постачань газу по "Північному потоку - 2". Колаж: "Сьогодні"

До кінця 2021 року постачання по російському газопроводу "Північний потік – 2" можуть становити 5,6 млрд кубометрів газу.

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Про це повідомляє "Газпром" в Facebook.

Як заявляли представники "Північного потоку – 2", потужність газопроводу становитиме 55 млрд кубометрів на рік.

Російський газопровід "Північний потік – 2" планували добудувати до кінця 2020 року – коли вже мав перестати діяти транзитний контракт "Газпрому" з Україною. Однак після того, як США ввели санкції проти газопроводу, роботи були заблоковані.

2019 року за добу до припинення дії транзитного контракту російський "Газпром" і український "Нафтогаз" підписали новий – терміном на п'ять років (до 2024 року).

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До речі, Україна завжди була одним з головних транзитерів російського газу до Європи, але з часом РФ почала активно знижувати обсяги транзит газу шляхом будівництва газопроводу в обхід України, останній – "Північний потік – 2".

У Європі через фейк впали ціни на газ

Увечері 18 серпня ціни на газ в Європі знизилися приблизно на 10% – все через помилкові заяви про нібито початок отримання газу з газопроводу "Північний потік – 2".

Найближчий до спотових котирувань терміновий контракт обрушився з 570 доларів до 515 доларів за тисячу кубометрів. Однак трохи пізніше ціна відновилася до приблизно 550 доларів.

Що зараз з "Північним потоком – 2":

  • Він передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Зараз проєкт готовий на 99%.
  • Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу.
  • У РФ заявляють, що до завершення другої нитки потрібно добудувати 70 км.

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Нагадаємо, щоб прискорити сертифікацію газопроводу в ЄС, "Газпром" провокує зростання цін на газ в Європі.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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