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ЄС запропонував створити платформу для повоєнної допомоги Україні: як вона працюватиме

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 18:49
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Розповідаємо, що передбачає платформа відновлення нашої держави
Як відновлюватимуть Україну
Як відновлюватимуть Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія створить міжнародну платформу, на якій будуть збирати гроші та рекомендації щодо відновлення України. Український уряд уже представив своє бачення роботи такої платформи – згідно з ним робота вестиметься відразу на трьох рівнях.

Про це заявили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час міжнародної конференції у швейцарському Лугано.

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"Єврокомісія пропонує Києву створити платформу з відновлення країни – для залучення інвестицій та формування порядку денного реформ, щоб гарантувати націлене у майбутнє відновлення, спрямоване на кліматичну нейтральність, цифрову економіку та соціальну справедливість" , – Розповіла фон дер Ляйєн.

Якою буде платформа відновлення України

Як пояснив Денис Шмигаль, платформа матиме відразу кілька рівнів:

  • вищий, де буде представлено лідерів держав. Вони визначатимуть стратегічні напрями роботи;
  • спільна координаційна група. Тут будуть керівники виконавчої влади різних країн, а також особи, які ухвалюють рішення від імені того чи іншого бізнесу;
  • тематичні групи з галузевих напрямів.

Також Україна пропонує створити кілька офісів. Головний офіс з'явиться у Києві, а філії – у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні та інших містах, де їх захочуть створити партнери.

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Гроші ЄС для України

Згідно з "планом Маршалла", Європейський Союз планує виділити близько 100 мільярдів на відновлення інфраструктурних об'єктів України, які були зруйновані російськими військами.

Трастовий фонд EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) прагнутиме отримати початкові внески у розмірі 20 мільярдів євро від країн ЄС та бюджету ЄС у вигляді грантів, кредитів та гарантій.

Гарантії, зокрема, будуть з мультиплікативним ефектом, завдяки чому інфраструктурні проекти будуть профінансовані на загальну суму близько 100 мільярдів євро. Це близько половини найбільш нагальних потреб України.

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Раніше ми розповідали, чи вистачить Україні продуктів через окупацію, і писали, що таке інфляція і як вона впливає на наші витрати.

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