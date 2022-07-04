Через окупацію врожаї в Україні зменшаться – чи вистачить нам продуктів

Розповідаємо, чи виникне в Україні дефіцит фруктів та овочів через тимчасову окупацію Росією українських населених пунктів

Що буде з фруктами та овочами в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованих Росією українських містах люди не мають можливості розраховуватись за продукти, фермери не можуть засівати свої площі, а готовий врожай росіяни крадуть. Через це є певні побоювання, що в Україні виникне дефіцит фруктів та овочів.

Що буде з продуктами цього року, розповіли в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Деякі області збільшили площі посадок

Як зазначають у відомстві, у 2022 році в умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією дефіциту овочів та фруктів не очікується. І для цього є кілька передумов.

"Цього року в Херсонській області під овочевими культурами було засіяно 40 тис. га землі, що становить близько 15% до врожаю овочів по Україні. За рахунок 5 областей Центральної України, які також є найбільшими виробниками овочів, де виробництво цих продуктів перевищує в 2-3 рази порівняно з іншими не окупованими областями, в сумі дадуть врожай на рівні 34,22 % до збору по Україні", – зазначили в Мінагрополітики.

Крім того, в деяких областях збільшили площі, засаджені продуктами "борщового набору". Таким чином перекриється нестача через окуповані області.

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Що стосується плодово-ягідних культур, то Україна завжди мала їх перевиробництво.

"Тому Вінницька,Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби громадян нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Складною ситуація буде лише з кавунами. Їх не вистачатиме через окупацію Херсонської області, але частково нестачу будуть перекривати урожаєм Центральної та частково Південної України. При цьому, низьких цін на кавуни очікувати не варто.

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Тому загалом наявність і ціни фруктів та овочів на полицях залежатимуть переважно від логістики та вартості пального. Решта проблем будуть вирішені.

"Через тимчасову окупацію південних територій українці дійсно можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але не надовго, по мірі дозрівання цих культур у Центральній, Західній, Північній Україні та від українських тепличних господарств, з затримкою два-три тижні, це питання буде вирішено", – зауважив Ігор Віштак, директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики.

Чого очікувати від цін на овочі у липні

Раніше "Сьогодні" писали, що український продовольчий кошик зріс у ціні на 30-35%. Найбільше подорожчали овочі та ягоди.

Водночас наприкінці червня вартість продуктів майже не зростає, і вже на початку липня можна очікувати здешевлення овочів. Насамперед тому, що дозріє молодий урожай у Київській, Житомирській, Полтавській областях. Експерт розповів, що уже в липні українцям варто сподіватися на стабілізацію ситуації.

Ми також розповідали, що у червні відбулося з цінами на популярні овочі, і пояснювали, що таке інфляція і як вона впливає на наші витрати.