Ситуація різко зміниться: чого очікувати від цін на овочі у липні

Експерт розповів, чого очікувати від цін на продукти наступного місяця

Молодий врожай різко змінить ціни на продукти / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

В Україні зросли ціни на товари першої необхідності, у зв’язку з тимчасовою окупацією частини областей та подорожчанням пального.

Однак уже в липні українцям варто сподіватися на стабілізацію ситуації, розповів "Фактам" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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За словами експерта, український продовольчий кошик зріс у ціні на 30-35%. Найбільше подорожчали овочі та ягоди – через тимчасову окупацію частини Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей.

Водночас наприкінці червня вартість продуктів майже не зростає, і вже на початку липня можна очікувати здешевлення овочів. Насамперед тому, що дозріє молодий урожай у Київській, Житомирській, Полтавській областях.

Олег Пендзин додав, що у 2022 році подешевшала олія та яйця, оскільки ці продукти майже не експортували.

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Українці значно перерозподілили бюджет, бо більшість витрат тепер іде на харчування. Але їжу споживають максимально просту: м’яса та фруктів їдять менше, а хліба та картоплі – більше. Чимало громадян перейшли на дешевші альтернативи певних видів продуктів.

У зв’язку з війною та масовим виїздом громадян за кордон, скоротилися й обсяги споживання. Експерт зазначив, що деякої продукції буде в надлишку, і ціни на неї не зростатимуть.

Новий вид дешевої солі

В українських супермаркетах почали продавати кухонну сіль виробництва підприємства "Артемсіль", але з грузинським маркуванням. Вартість упаковки не перевищує 20 грн.

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У деяких мережах можна знайти продукцію за нижчими цінами. Наприклад, у Запоріжжі клієнти супермаркета помітили сіль по 12,2 грн за кілограм. Магазини планували продати товар у Грузію, але наразі використовують експортні запаси для задоволення потреб внутрішнього споживача.

З огляду на підвищений ажіотаж, багато магазинів запроваджують обмеження на купівлю солі. У більшості точок її можна купити не більше ніж 2 упаковки в одні руки.

"Сьогодні" раніше розповідали, як дефіцит солі вплине на світ загалом, а також писали, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна.