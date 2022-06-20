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Стосується кожного: що таке інфляція і як вона впливає на наші витрати

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 16:18
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Розповідаємо, що таке інфляція, хто її визначає і як це впливає на ціни та витрати людей
Що означає інфляція
Що означає інфляція / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У травні у річному вимірі інфляція прискорилася до 18%. Це безпосередньо вплинуло на витрати українців, оскільки ціни на багато товарів зросли, і платити доводиться більше.

"Сьогодні" пояснюють, що ж означає термін "інфляція", чому вона прискорюється і як її вираховують.

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Що таке інфляція

Якщо коротко, це зростання цін на товари і послуги. Тобто, інфляція – це показник, завдяки якому ми розуміємо, як протягом певного часу змінилися ціни і тарифи на споживчі товари і послуги.

Своєю чергою через інфляцію знижується купівельна спроможність грошей. Тобто, щоб придбати один і той самий товар нам доводиться витрачати більші суми.

Водночас це середній показник, і якщо у травні 2022 року інфляція прискорилась до 18%, то це не означає, що здорожчали всі товари. Як ми вже писали, у травні значно здорожчала гречка, рис та деякі овочі, а, наприклад, м'ясо та яйця навпаки здешевшали. Також можуть значно здешевшати деякі послуги, і це потягне загальну цифру вниз.

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Хто і як розраховує інфляцію

Як пояснюють в Нацбанку, цей показник розраховує Державна служба статистики. Є затверджений перелік певних товарів і послуг, якими найчастіше користуються українці, і служба вираховує зміну цін на них. Список час від часу оновлюється, до нього входить близько 355 найменувань, зокрема такі:

  • харчі;
  • одяг та взуття;
  • плата за житло;
  • утримання та ремонт житла;
  • предмети домашнього вжитку;
  • побутова техніка;
  • послуги зі сфери охорони здоров'я;
  • транспортні, туристичні, фінансові послуги;
  • витрати на освіту, паливо та мастила тощо.

Що впливає на ріст інфляції

Основними чинниками зростання цін в НБУ називають такі:

  • порушення ланцюгів постачання;
  • збільшення витрат бізнесу;
  • фізичне знищення активів підприємств через повномасштабну війну Росії проти України;
  • нерівномірний попит і пропозиція товарів за регіонами.

Водночас для кожної категорії товарів можуть бути свої причини для подорожчання. У коментарі НБУ щодо інфляції у травні пояснили, що ціна на олію, наприклад, сповільнила ріст через обмежені можливості експорту. М'ясо здешевшало через скорочення ринків збуту та здешевлення сировини.

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"Підвищилася вартість послуг ремонту житла через часткове відновлення житлового будівництва та потребу відбудовувати помешкання на деокупованих територіях, а також унаслідок збереження дефіциту деяких витратних матеріалів. Під впливом відновлення попиту швидше дорожчали послуги салонів краси, кінотеатрів, спортивних установ і закладів громадського харчування. Також зросла вартість послуг таксі через подорожчання палива та його дефіцит", – пояснив регулятор.

Ціна на сіль зросла через руйнування основного видобувного підприємства та обмежені імпортні поставки.

При цьому в НБУ додали, що ризиків для інфляції все ще дуже багато, особливо на тлі того, що Росія знищує продовольчі склади, заклади торгівлі, блокує порти та пошкоджує транспортну інфраструктуру.

Росіяни знову атакували НПЗ, що буде з бензином

Як ми розповідали раніше, 18-19 червня окупанти вкотре обстріляли деякі нафтопереробні заводи та нафтобази в Україні. А ці обстріли є одною з причин, чому в країні триває бензинова криза.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна прогнозувати, коли буде достатньо пального, і відбудовувати НПЗ чи зводити нові немає сенсу, адже війна все ще триває, а ризики, що росіяни знову вдарять по цих об'єктах, все ще великі.

При цьому в Україну збільшуються поставки пального, хоч подекуди цього не помічають. Тому водіям варто економити. Якщо водії без особливих потреб зменшать споживання пального це, як мінімум, дозволить отримати ресурс тим, кому він дійсно потрібен. А як максимум, це дозволить державі створити запас та зменшити імпорт.

"Сьогодні" раніше розповідали і про те, хто затримує постачання бензину до України, і що відбувається з пальним у сусідній Польщі.

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